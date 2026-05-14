Vigyázat! Már egy egyszerű fotóval is ellophatják az adatainkat!

Miközben egyre többen használnak biometrikus azonosítást biztonsági célokra, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nagy felbontású fotókon mutatott „V” kézjel akár az ujjlenyomatok ellopásához is vezethet. Ügyeljünk, hiszen így egyszerűbb az adatlopás a csalók számára.
A mutató- és középső ujjal formált, kifelé fordított „V” jel régóta a győzelem és a béke nemzetközi szimbóluma. Azonban a modern, nagy felbontású kamerák és a mesterséges intelligenciával támogatott képfeldolgozó szoftverek korában biztonsági szakértők szerint ez az ártatlannak tűnő póz komoly kockázatot jelenthet.
A kínai biztonsági szakértő, Li Chang egy televíziós műsorban mutatta be, milyen könnyen láthatóvá válnak az ujjak részletei egy „V” jelet mutató szelfin, és hogyan kerülhetnek veszélybe a személyes adataink. Elemzése szerint rendkívül nagy az esélye annak, hogy teljes ujjlenyomat-információ nyerhető ki olyan közeli fotókból, amelyek 1,5 méteren belül készülnek, és az ujjak közvetlenül a kamera felé néznek. Emiatt a szelfik különösen veszélyesek lehetnek. Li Chang szerint még háromméteres távolságból készült képeken is kinyerhető az ujjlenyomatok körülbelül fele, ebben pedig a mesterséges intelligencia segíthet.
A műsorban a szakértő megdöbbentette a nézőket azzal, hogy a képszerkesztő programok és AI-technológia segítségével a szabad szemmel elmosódottnak tűnő ujjlenyomatokat is látványosan ki lehetett élesíteni. Bár Li Chang kísérlete gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és sokan tartanak tömeges biztonsági visszaélésektől, több szakértő hangsúlyozta, hogy az ujjlenyomatok ellopása és biometrikus rendszerek feltörése a valóságban jóval bonyolultabb folyamat. A fényviszonyok, a fókusz és a kép minősége mind fontos tényezők, ráadásul a csalóknak ideális esetben több fotóra is szükségük lenne ugyanarról a személyről az ujjlenyomatok összehasonlításához.
Azoknak, akik továbbra is ragaszkodnak a „V” jelhez a szelfiken, Li Chang azt javasolja, hogy a közösségi médiába feltöltés előtt homályosítsák el az ujjbegyeket, vagy digitális szerkesztőeszközökkel simítsák el az ujjlenyomatok részleteit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.