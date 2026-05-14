Vigyázat! Már egy egyszerű fotóval is ellophatják az adatainkat!

Miközben egyre többen használnak biometrikus azonosítást biztonsági célokra, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nagy felbontású fotókon mutatott „V” kézjel akár az ujjlenyomatok ellopásához is vezethet. Ügyeljünk, hiszen így egyszerűbb az adatlopás a csalók számára.

Többé nem biztonságos a „V" jel? Komoly figyelmeztetést adtak ki az adatlopás kapcsán.

Adatlopás felsőfokon: szelfikkel törhetik fel a biometrikus védelmet

A mutató- és középső ujjal formált, kifelé fordított „V” jel régóta a győzelem és a béke nemzetközi szimbóluma. Azonban a modern, nagy felbontású kamerák és a mesterséges intelligenciával támogatott képfeldolgozó szoftverek korában biztonsági szakértők szerint ez az ártatlannak tűnő póz komoly kockázatot jelenthet.

A kínai biztonsági szakértő, Li Chang egy televíziós műsorban mutatta be, milyen könnyen láthatóvá válnak az ujjak részletei egy „V” jelet mutató szelfin, és hogyan kerülhetnek veszélybe a személyes adataink. Elemzése szerint rendkívül nagy az esélye annak, hogy teljes ujjlenyomat-információ nyerhető ki olyan közeli fotókból, amelyek 1,5 méteren belül készülnek, és az ujjak közvetlenül a kamera felé néznek. Emiatt a szelfik különösen veszélyesek lehetnek. Li Chang szerint még háromméteres távolságból készült képeken is kinyerhető az ujjlenyomatok körülbelül fele, ebben pedig a mesterséges intelligencia segíthet.

A műsorban a szakértő megdöbbentette a nézőket azzal, hogy a képszerkesztő programok és AI-technológia segítségével a szabad szemmel elmosódottnak tűnő ujjlenyomatokat is látványosan ki lehetett élesíteni. Bár Li Chang kísérlete gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és sokan tartanak tömeges biztonsági visszaélésektől, több szakértő hangsúlyozta, hogy az ujjlenyomatok ellopása és biometrikus rendszerek feltörése a valóságban jóval bonyolultabb folyamat. A fényviszonyok, a fókusz és a kép minősége mind fontos tényezők, ráadásul a csalóknak ideális esetben több fotóra is szükségük lenne ugyanarról a személyről az ujjlenyomatok összehasonlításához.

Azoknak, akik továbbra is ragaszkodnak a „V” jelhez a szelfiken, Li Chang azt javasolja, hogy a közösségi médiába feltöltés előtt homályosítsák el az ujjbegyeket, vagy digitális szerkesztőeszközökkel simítsák el az ujjlenyomatok részleteit.