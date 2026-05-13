Nagy dobást jelentett be a TikTok, aminek örülni fognak a felhasználók

A TikTok újabb nagy lépést tett afelé, hogy ne csupán egy szórakoztató, rövid videós platformként gondoljanak rá. Elindították a TikTok GO nevű szolgáltatást, amelynek segítségével a felhasználók immár közvetlenül az alkalmazáson belül foglalhatnak szállásokat, programokat és különféle jellegű élményeket.
A beígért funkció egyelőre kizárólag csak az Egyesült Államokban érhető el, ahol az applikációnak több mint 200 millió felhasználója van. A vállalat célja pedig egyértelmű: minél tovább az alkalmazáson belül tartani az embereket. Az új funkció lényege, hogy ha valaki például megnéz egy videót egy szállodáról, látványosságról vagy helyi programról, néhány koppintással azonnal le is foglalhatja azt anélkül, hogy elhagyná a TikTokot. A cég ehhez több más platformmal is partnerségre lépett,
köztük a Booking.com, az Expedia, a Viator, a GetYourGuide, a Tiqets és a Trip.com is részt vesz az együttműködésben.
A TikTok a meglévő videós tartalmak mellé építené be ezt az új funkciót, vagyis a felhasználók ugyanabban a "feednek" nevezett élményfolyamban inspirálódhatnak és foglalhatnak is, mint amelyben a tartalmakat fogyasztják. Viszont a foglalásra kizárólag 18 éven felüli felhasználók jogosultak.
Nap mint nap emberek milliói fedezik fel a TikTokon, hol egyenek, hol szálljanak meg, és mit csináljanak legközelebb
– fogalmazott Adam Presser, a TikTok USDS Joint Venture vezérigazgatója. Szerinte a TikTok GO ezt a pillanatot közvetlenül összeköti azokkal a vállalkozásokkal, amelyek az adott élményt kínálják.
Ezen funkció egyébként valóban jól illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy a fiatalabb generáció egyre inkább a közösségi médiás tartalmak alapján tervezi meg az utazásait. Sokaknál már nem a hagyományos keresőmotorok, mint a Google, vagy a különböző utazási oldalak jelentik az elsődleges inspirációforrást, hanem a rövid videók, influenszerek és utazós tartalmak.
A funkció a különböző turisztikai vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet. A szállodák, túraszervezők és egyéb helyi szolgáltatók így közvetlenül érhetik majd el a TikTok közösségét, miközben a platform algoritmusa személyre szabott ajánlásokkal ösztönözheti a felhasználókat, megnövelve a foglalásokat.
Mark van der Linden, a Booking.com partnerségi alelnöke szerint ez az együttműködés a „de jó lenne, hogyha ott lennénk” ikonikus pillanatokat valódi utazásokká alakítja át. Hozzátette: a felhasználók így néhány koppintással eljuthatnak odáig, hogy egy videóban meglátott álomszállást ténylegesen le is foglaljanak.
A TikTok GO nemcsak a felhasználóknak és az utazási cégeknek hozhat némi előnyt, hanem a tartalomgyártóknak is. Az utazós videókat készítő influenszerek mostantól a közvetlenül foglalható ajánlatokhoz kapcsolhatják a tartalmaikat, ami jutalékalapú bevételt és új lehetőségeket nyithat meg a számukra.
