Digitális rémálom: Továbbra is tarolnak a „levetkőztető” MI-alkalmazások – Senki sincs biztonságban?

Az év elején hatalmas botrány rázta meg a techvilágot, amikor kiderült: gombamód szaporodnak az olyan alkalmazások, amelyek MI-segítségével „levetkőztetik” az embereket egy egyszerű fotó alapján. A tech-óriások akkor szigorú fellépést ígértek "nudify" appokkal szemben, ám egy friss elemzés szerint a tisztogatás finoman szólva sem volt teljeskörű. A két legnagyobb alkalmazásboltban még mindig rejtőznek olyan vetkőztető alkalmazások, amelyek algoritmusai képesek valósághű, ám hamis pornográf tartalmat generálni bárkiről – legyen szó celebekről, osztálytársakról vagy gyanútlan szomszédokról.
A kutatás legijesztőbb megállapítása, hogy
ezeket az appokat szinte korlátozás nélkül használhatják fiatalok is.
Nem szükséges mély informatikai tudás: elég egy feltöltött portré, és az intelligens szoftver elvégzi a piszkos munkát. A szakértők szerint ez a technológia a zaklatás egy új, minden eddiginél pusztítóbb formáját hozta el, ahol az áldozatok sokszor nem is tudják, hogy hamisított felvételek keringenek róluk a neten.
A téma kapcsán megkérdeztünk egy szakértőt, hogyan hat ez az új típusú fenyegetés a mentális egészségünkre és a fiatalok fejlődésére. Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerint ez több szempontból is hatással lehet a gyerekek fejlődésére, főleg, ha valaki az ilyen típusú alkalmazások áldozatává válik.
A szégyenérzet és a kontroll elveszítésének az érzése a saját teste felett könnyen szorongást válthat ki abból, akit egy ilyen applikáció segítségével vetkőztetnek le. A szorongás mellett még megjelenhet a düh és a félelem is. A szülőknek résen kell lenniük és ha azt tapasztalják, hogy a gyermek furcsán vagy szokatlanul viselkedik, akkor mindenképpen érdemes lehet szakember, azaz terapeuta segítségét kérni, mert egy kiskorút semmiképpen sem szabad magára hagyni ezekkel az érzésekkel!
Míg az Apple és a Google folyamatosan frissíti biztonsági protokolljait, a fejlesztők mindig találnak kiskapukat. A jogi szabályozás pedig csak kullog az események után. Addig is, amíg nem születik globális megoldás, a szakemberek egyetlen dolgot tanácsolnak: legyünk rendkívül óvatosak azzal, milyen képeket osztunk meg magunkról a közösségi médiában, és beszéljünk a gyerekeinkkel a mesterséges intelligencia sötét oldaláról is.
