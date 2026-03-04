Egy anya elkeseredett vallomása: "A fiam szexfüggő és tönkreteszi vele az életem"

Egy édesanya kétségbeesésében írt levelet a DailyStar párkapcsolati tanácsadójának arról, hogy a vele egy háztartásban élő, 25 éves szexfüggő fia mennyire megkeseríti az életét a folyamatos együttlétekkel az otthonukban.

Az édesanya nem bírja tovább egy háztartásban élő, szexfüggő fia életvitelét - teljesen tanácstalan emiatt

A szexfüggő férfi minden nap más nőt hoz haza

Az édesanya részletesen kifejtette problémájának súlyosságát. A helyzet elfajult, számára már nagyon kellemetlen és zavaró. Elmondása szerint nem tud bejutni a fürdőszobába, mivel az alkalmi lányok pont akkor használják. Ráadásul nem tud aludni a sikongatások, pofonok és az ágyat döngető hangok miatt, amelyek a fia hálószobájából hallatszanak - egy lány távozik, majd egy órával később egy másik jelenik meg. Az asszony gyermeke jóképű és népszerű fiú, aki a társkereső alkalmazásokat már-már teljes munkaidős állásként kezeli.

Egyik alkalommal az édesanya összefutott az egyik lánnyal a konyhában, akin szinte alig volt valami.

Kivett magának narancslevet, almát és őszibarackot, majd szó nélkül elment. Szarkasztikusan kiáltottam neki egy „jó reggelt”-et, mire ő úgy nézett rám, mintha én lennék a probléma. Unom már, hogy a saját otthonomban kell szégyenkeznem

- írta levelében az édesanya.

