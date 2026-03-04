Egy anya elkeseredett vallomása: "A fiam szexfüggő és tönkreteszi vele az életem"

Egy édesanya kétségbeesésében írt levelet a DailyStar párkapcsolati tanácsadójának arról, hogy a vele egy háztartásban élő, 25 éves szexfüggő fia mennyire megkeseríti az életét a folyamatos együttlétekkel az otthonukban.
Az édesanya részletesen kifejtette problémájának súlyosságát. A helyzet elfajult, számára már nagyon kellemetlen és zavaró. Elmondása szerint nem tud bejutni a fürdőszobába, mivel az alkalmi lányok pont akkor használják. Ráadásul nem tud aludni a sikongatások, pofonok és az ágyat döngető hangok miatt, amelyek a fia hálószobájából hallatszanak - egy lány távozik, majd egy órával később egy másik jelenik meg. Az asszony gyermeke jóképű és népszerű fiú, aki a társkereső alkalmazásokat már-már teljes munkaidős állásként kezeli.
Egyik alkalommal az édesanya összefutott az egyik lánnyal a konyhában, akin szinte alig volt valami.
Kivett magának narancslevet, almát és őszibarackot, majd szó nélkül elment. Szarkasztikusan kiáltottam neki egy „jó reggelt”-et, mire ő úgy nézett rám, mintha én lennék a probléma. Unom már, hogy a saját otthonomban kell szégyenkeznem
- írta levelében az édesanya.
A DailyStar párkapcsolati tanácsadója, Jane O'Gorman a következőket javasolta:
Úgy tűnik, ideje szigorú házirendet bevezetni. A Z generációs fiadnak meg kell értenie, hogy az otthonod nem egy könnyen megközelíthető motel. Mondd meg neki, hogy eleged van abból, hogy kényelmetlenséget okoz és tiszteletlenül bánik veled! Az, hogy egy állandó barátnő ott alszik, egy dolog, de az, hogy folyamatosan idegenek járnak oda, az már nem. Javasold neki, hogy keressen magának saját lakást, ha ennyire elszántan akar randizgatni! Szükséged van a magánéletedre és a menedékedre!
