Mit jelentenek a korhatárkarikák a streamingszolgáltatóknál?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 18:45
Nemcsak a televíziós- és rádiós műsorokon, de az online filmes platformokon elérhető filmeken és sorozatokon is kell, hogy legyen korosztályi besorolás. A korhatár-besorolások célja a gyermekek és kiskorúak védelme. A Fanny magazin ezt a témát vette górcső alá.
  • A legfiatalabbak védelmét szolgálják a korhatár-besorolások.
  • A streamingszolgáltatók leggyakrabban feltüntetett korhatárkarikáinak fontos jelentésük van.
  • Szülőként különféle praktikákkal óvhatjuk meg a gyerekeket, érdemes használni példáéul a Netflix korhatár beállításokat.

A streamingszolgáltatóknak 2023 előtt csak 18-as karikát kellett feltüntetniük, ám jelentős szigorítást kaptak ezek a felületek. Így ma már törvény kötelezi őket arra, hogy a tartalmaikat látható korhatár-besorolással lássák el. Az egyes külföldi médiaszolgáltatók a saját országuk jogi szabályozásai szerint rangsorolják a korhatár-besorolásokat, ezért van, ahol 7 év a legalacsonyabb határ, de a legtöbb, itthon is nézhető platform 6 évnél kezdi a kategorizálást. Mutatjuk mi pontosan az képernyők sarkában megjelenő korhatár jelentése!

Korhatár-besorolás a gyermekek védelme érdekében
A korhatár-besorolások a streamingszolgáltatóknál és a televíziós műsoroknál is a kiskorúak védelmét szolgálják.
Ezek a leggyakrabban látott korhatár-besorolások jelentései

A legkisebbekre terjednek ki

Míg az „AL” a minden korosztály számára megtekinthető tartalmakat jelöli, a 6-os szám már 6 év alatti gyermekek részére nem ajánlott filmekre és sorozatokra hívja fel a figyelmet. Ennek a célja, hogy óvja a kicsiket az ijesztő és esetleg burkoltan erőszakos ábrázolástól.

Kiskamaszok védelmében 

A 9 év alatti gyerekeknél még nem fejlődött ki teljes mértékben a fantázia és a valóság közötti megkülönböztetési képesség. Ha létrehozunk gyerekprofilt az előfizetésen belül, azzal szabályozhatjuk, mit tekinthet meg az apróság 9 éves koráig.

Biztonság 12 év alatt

Fontos jelölés a 12-es karika is, ami az ennél fiatalabbak, pontosabban a 10-12 év közöttiek számára káros tartalmakat mutatja meg. Ennek oka, hogy ebben az életszakaszban már elkezd kinyílni a fiatalok látószöge a világra, a kamaszkor határán pedig sokkal befolyásolhatóbbak lehetnek.

Fókuszban a kis tinik 

12 és 14 év között még fontosabbak lehetnek a filmes alkotások, hiszen ilyenkor a serdülők ezekből tájékozódnak a világ dolgairól és az emberek működéséről. Sokan a látottakat egyfajta mintának vagy leckének tekintik. Ezért számít, hogy a fejlődésüknek megfelelő képkockákat tekintsenek meg.

Nem mindegy, miket néznek

Bizonyos látnivalók a 16 év alattiakra hathatnak negatívan, ezért érdemes a 16-os kategóriát is komolyan venni a filmek és sorozatok esetében. Habár egy 14-15 éves fiatal már fejlettebb értékítélettel rendelkezik, még mindig ki van téve a befolyásolhatóságnak.

Csak felnőttek fogyaszthatják 

Amikor 18-as karikát látunk, semmiképp se engedjük a még kiskorú gyermekeinket a képernyő elé. Nem véletlenül hozták létre ezt a korhatárt: az ilyen jelölésű műsorok tartalmukban, nyelvezetükben és látványvilágukban is a felnőtteknek szólnak.

Két kisgyerek tévét néz, a kezüket a szájuk elé tették.
A legkisebbek védelme a felnőttek feladata, ezzel lelki és mentális szinten is sokat tehetünk az egészségükért.
Védjük meg a kiskorúakat a tévés és internetes tartalmaktól!

Nem a film korhatár-besorolás az egyetlen eszköz, ami segíthet védeni a kiskorúakat a számukra nem megfelelő tartalmaktól. A televízióban és az interneten számos olyan műsor és tartalom lelhető fel, ami bizonyos szempontból nem felel meg a gyermekkorosztálynak, és problémás lehet a lelki fejlődésük tekintetében. Szerencsére rendelkezésünkre állnak olyan ingyenes internetes szűrőprogramok, melyekkel beállíthatunk gyerekzárakat. Ezek segítségével pedig korlátozhatjuk a kicsik eszközhasználatát és a megtekinthető tartalmakat.

  1. Eldönthetjük, mit lássanak
    A távirányítóval akár pár perc alatt is beállíthatjuk a televízión gyermekvédelmi zárat. Ezzel a lépéssel, ha az apróság valamelyik tiltott csatornára szeretne kapcsolni, a műsor csak akkor jelenhet meg, ha beütünk egy korábban megadott PIN-kódot. Emellett letilthatunk bizonyos műsorszámokat is: például beállíthatjuk, hogy a 16 éven felülieknek szánt adások egyáltalán ne legyenek láthatóak a készüléken.
  2. Legyen a miénk az irányítás
    A mai fiatalok körében az online streaming platformok már egyértelműen népszerűbbek, és felváltják a televíziót. Ez azonban azt is jelenti, hogy a tudtunk nélkül, bármikor hozzáférhetnek számukra nem megfelelő tartalmakhoz is. Ha biztosra szeretnénk menni, hozzunk létre nekik egy saját profilt, amin állítsuk be, hogy a korosztályuknak megfelelő tartalmakhoz férhessenek csak hozzá.
  3. Kisebb eszközök őrizete
    Ha mobiltelefont vagy tabletet adunk a gyermek kezébe, a szülői felügyeleti alkalmazások segíthetnek az internetezési szabályok betartatásában. Amellett, hogy beállíthatjuk a képernyő használatának időkorlátait, és megakadályozhatjuk, hogy a gyermek a szülői engedély nélkül tölthessen le különféle alkalmazásokat, letilthatjuk a kicsi korosztályának nem megfelelő tartalmakat is.
  4. Ellenőrizzük az appokat is
    Sokan nem tudják, de akár egyetlen kattintással is ellenőrizhető, hogy gyermek valóban a saját korosztályának megfelelő alkalmazásokat tölti-e le. Fontos, hogy még az applikáció letöltése előtt nézzük meg az iOS App Store-ban vagy a Google Play-ben, hogy milyen korhatári besorolás tartozik az adott apphoz. Ezen kívül a telefonunkon is beállíthatjuk, hogy mely korhatár-besorolás szerinti tartalmat töltheti le vagy vásárolhatja meg a fiatal.
  5. Nem csak a kütyü számít
    A technikai beállítások mellett fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekkel az internet és a médiaszolgáltatások használatáról. Magyarázzuk el, miért vannak korhatár-korlátozások, és bátorítsuk őket arra, hogy szóljanak, ha olyan tartalommal találkoznak, ami zavaró, ijesztő számukra. Ha a kicsi tudja, hogy bizalommal fordulhat hozzánk, nagyobb eséllyel kér majd segítséget, és könnyebben alakulhat ki nála tudatos és biztonságos médiafogyasztási szokás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
