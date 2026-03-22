Mit jelentenek a korhatárkarikák a streamingszolgáltatóknál?

A legfiatalabbak védelmét szolgálják a korhatár-besorolások.

A streamingszolgáltatók leggyakrabban feltüntetett korhatárkarikáinak fontos jelentésük van.

Szülőként különféle praktikákkal óvhatjuk meg a gyerekeket, érdemes használni példáéul a Netflix korhatár beállításokat.

A streamingszolgáltatóknak 2023 előtt csak 18-as karikát kellett feltüntetniük, ám jelentős szigorítást kaptak ezek a felületek. Így ma már törvény kötelezi őket arra, hogy a tartalmaikat látható korhatár-besorolással lássák el. Az egyes külföldi médiaszolgáltatók a saját országuk jogi szabályozásai szerint rangsorolják a korhatár-besorolásokat, ezért van, ahol 7 év a legalacsonyabb határ, de a legtöbb, itthon is nézhető platform 6 évnél kezdi a kategorizálást. Mutatjuk mi pontosan az képernyők sarkában megjelenő korhatár jelentése!

A korhatár-besorolások a streamingszolgáltatóknál és a televíziós műsoroknál is a kiskorúak védelmét szolgálják.

Fotó: MNStudio / Shutterstock

Ezek a leggyakrabban látott korhatár-besorolások jelentései

A legkisebbekre terjednek ki

Míg az „AL” a minden korosztály számára megtekinthető tartalmakat jelöli, a 6-os szám már 6 év alatti gyermekek részére nem ajánlott filmekre és sorozatokra hívja fel a figyelmet. Ennek a célja, hogy óvja a kicsiket az ijesztő és esetleg burkoltan erőszakos ábrázolástól.

Kiskamaszok védelmében

A 9 év alatti gyerekeknél még nem fejlődött ki teljes mértékben a fantázia és a valóság közötti megkülönböztetési képesség. Ha létrehozunk gyerekprofilt az előfizetésen belül, azzal szabályozhatjuk, mit tekinthet meg az apróság 9 éves koráig.

Biztonság 12 év alatt

Fontos jelölés a 12-es karika is, ami az ennél fiatalabbak, pontosabban a 10-12 év közöttiek számára káros tartalmakat mutatja meg. Ennek oka, hogy ebben az életszakaszban már elkezd kinyílni a fiatalok látószöge a világra, a kamaszkor határán pedig sokkal befolyásolhatóbbak lehetnek.

Fókuszban a kis tinik

12 és 14 év között még fontosabbak lehetnek a filmes alkotások, hiszen ilyenkor a serdülők ezekből tájékozódnak a világ dolgairól és az emberek működéséről. Sokan a látottakat egyfajta mintának vagy leckének tekintik. Ezért számít, hogy a fejlődésüknek megfelelő képkockákat tekintsenek meg.