Hihetetlen: egy újonnan felfedezett androidos vírus az AI segítségét kéri

vírus
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 12:00
mesterséges intelligenciamobiltelefon
Az, hogy a mesterséges intelligencia csak jó dolgokat hoz az életünkbe, sajnos nem igaz. Kiderült, hogy egy androidos vírus az AI, vagyis a mesterséges intelligencia segítségét kérte.
Z. H.
A szerző cikkei

Egy újonnan felfedezett androidos vírus a Google Gemini segítségét kérte a fertőzése során, majd kémkedésbe kezdett. Ez a kártevő a Google Gemini mesterséges intelligenciáját - AI - használja a fertőzés fenntartásához. A vírus a telefon kezelőfelületének elemzésére és a felhasználói interakciók szimulálására használja a Geminit. A kártevő XML fájlba menti a telefon képernyőjén látható elemeket, majd elküldi a Gemini API-nak. A Gemini elemzi a képernyőn látottakat, és visszaküldi a kártevőnek, hogy hova kattintson. A nem mindennapi esetről a thehackernews.com oldala számolt be.

Close,Up,View,Of,Unrecognizable,Wo AIman,Using,Smartphone,For,Browsing
Az AI, vagyis a mesterséges intelligencia segítségét kéri egy androidos vírus / Fotó: fizkes /  Shutterstock 

A Gemini elemzi az aktuális képernyőt, és lépésről lépésre utasításokat ad a PromptSpy-nak arról, hogyan biztosítható, hogy a rosszindulatú alkalmazás a legutóbbi alkalmazások listájában maradjon, így megakadályozva, hogy a rendszer könnyen eltávolítsa vagy leállítsa azt 

– mondta Lukáš Štefanko, az ESET kutatója a külföldi lapnak.
Az MI segítségével a kártevő a legutóbb használt alkalmazások listájába "beletűzi" magát, megakadályozva, hogy a rendszer vagy a felhasználó leállítsa vagy törölje. 

Az AI nemcsak jó dolgokra használható

Miután a kártevő stabilizálta magát, kémkedésbe kezd: egy úgynevezett VNC-modult telepít, amellyel a támadók valós időben láthatják és irányíthatják az eszközt. Így megtörténik az adatlopás, ugyanis a vírus megszerzi a képernyőzárat (PIN, jelszó, minta), képernyőképeket készít és videóra veszi a telefonon történő aktivitást, sőt összegyűjti a fertőzött telefon összes technikai adatát. 
A magyar felhasználók számára egyelőre jó hírnek számít, hogy a kártevő elsősorban spanyol nyelvű területeket céloz meg, és valószínűleg kínai fejlesztők állnak mögötte. A Google Play Áruházban nem található meg, általában külső forrásokból telepített alkalmazásokkal terjed.

 

 

 

