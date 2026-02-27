Hihetetlen: egy újonnan felfedezett androidos vírus az AI segítségét kéri

Egy újonnan felfedezett androidos vírus a Google Gemini segítségét kérte a fertőzése során, majd kémkedésbe kezdett. Ez a kártevő a Google Gemini mesterséges intelligenciáját - AI - használja a fertőzés fenntartásához. A vírus a telefon kezelőfelületének elemzésére és a felhasználói interakciók szimulálására használja a Geminit. A kártevő XML fájlba menti a telefon képernyőjén látható elemeket, majd elküldi a Gemini API-nak. A Gemini elemzi a képernyőn látottakat, és visszaküldi a kártevőnek, hogy hova kattintson. A nem mindennapi esetről a thehackernews.com oldala számolt be.
A Gemini elemzi az aktuális képernyőt, és lépésről lépésre utasításokat ad a PromptSpy-nak arról, hogyan biztosítható, hogy a rosszindulatú alkalmazás a legutóbbi alkalmazások listájában maradjon, így megakadályozva, hogy a rendszer könnyen eltávolítsa vagy leállítsa azt
– mondta Lukáš Štefanko, az ESET kutatója a külföldi lapnak.
Az MI segítségével a kártevő a legutóbb használt alkalmazások listájába "beletűzi" magát, megakadályozva, hogy a rendszer vagy a felhasználó leállítsa vagy törölje.
Miután a kártevő stabilizálta magát, kémkedésbe kezd: egy úgynevezett VNC-modult telepít, amellyel a támadók valós időben láthatják és irányíthatják az eszközt. Így megtörténik az adatlopás, ugyanis a vírus megszerzi a képernyőzárat (PIN, jelszó, minta), képernyőképeket készít és videóra veszi a telefonon történő aktivitást, sőt összegyűjti a fertőzött telefon összes technikai adatát.
A magyar felhasználók számára egyelőre jó hírnek számít, hogy a kártevő elsősorban spanyol nyelvű területeket céloz meg, és valószínűleg kínai fejlesztők állnak mögötte. A Google Play Áruházban nem található meg, általában külső forrásokból telepített alkalmazásokkal terjed.
