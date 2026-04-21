Samsungos vagy? Hamarosan nem tudsz üzenetet küldeni, hacsak...

Noha csak javítani szeretnének a helyzeten, könnyen lehet, hogy igen sok felhasználót magára haragít a Samsung a legújabb húzásával.
Komoly változásokra lehet számítani ugyanis az üzenetküldések terén, ez pedig minden samsungost érint majd. A cég ugyanis megszünteti saját Messages alkalmazását, méghozzá nem is oly sokára. A hírek szerint a népszerű app nem csak a Google Play applikációáruházból tűnik el júliustól, de innentől már egyszerűen nem is fog működni a telefonokon: sem üzenetet küldeni, sem fogadni nem tudunk majd vele. Az app egyébként eddig gyárilag felkerült a Samsung okostelefonokra, de a Galaxy S26-tól kezdve ez is megszűnt – ami érthető is, hiszen kinek kellene egy olyan program, ami kivezetésre került és egyáltalán nem működik?
A kérdés adja magát: ha nem fog működni a Samsung saját üzenetküldő alkalmazása, akkor mit használjunk innentől? Nos, a cég azt javasolja, hogy mindenki telepítse a Google Messages appot, hogy (az ő szavaikkal élve) "folyamatos, egyenletes üzenetküldési élményt kapjunk Android rendszeren".
Mindez azt jelenti – emelik ki a szakértők –, hogy innentől két nagy üzenetküldő alkalmazás marad a piacon: az andoidos Google Messages és az Apple termékeken futó iMessage. A biztonsági szakemberek jó ideje hangoztatják, hogy az üzenetküldő alkalmazások (amik gyakorlatilag az SMS-ek helyét vették át) nem biztosítanak megfelelő védelmet az üzeneteinknek, kiváltképp, ha platformok, appok közt küldünk-fogadunk üzenetet. Most, hogy már csak két nagy játékos maradt, épp itt az ideje, hogy a Google és az Apple leüljön, és kidolgozzon egy közös biztonsági protokollt, vagy valamilyen közös rendszert – az online biztonság ugyanis a hackerek folyamatos térnyerésével fontosabb, mint korábban valaha.
