Samsungos vagy? Hamarosan nem tudsz üzenetet küldeni, hacsak...

Noha csak javítani szeretnének a helyzeten, könnyen lehet, hogy igen sok felhasználót magára haragít a Samsung a legújabb húzásával.

Megszűnik a Samsung saját üzenetküldő alkalmazása

Komoly változásokra lehet számítani ugyanis az üzenetküldések terén, ez pedig minden samsungost érint majd. A cég ugyanis megszünteti saját Messages alkalmazását, méghozzá nem is oly sokára. A hírek szerint a népszerű app nem csak a Google Play applikációáruházból tűnik el júliustól, de innentől már egyszerűen nem is fog működni a telefonokon: sem üzenetet küldeni, sem fogadni nem tudunk majd vele. Az app egyébként eddig gyárilag felkerült a Samsung okostelefonokra, de a Galaxy S26-tól kezdve ez is megszűnt – ami érthető is, hiszen kinek kellene egy olyan program, ami kivezetésre került és egyáltalán nem működik?

Kihúzta a gyufát a Samsung? Mivel küldjünk üzeneteket innentől?

A kérdés adja magát: ha nem fog működni a Samsung saját üzenetküldő alkalmazása, akkor mit használjunk innentől? Nos, a cég azt javasolja, hogy mindenki telepítse a Google Messages appot, hogy (az ő szavaikkal élve) "folyamatos, egyenletes üzenetküldési élményt kapjunk Android rendszeren".