Brutális pofonba szaladt bele a Google – és ha használsz bővítményeket, alighanem te is!

Igencsak aggasztó jelentés látott napvilágot a közelmúltban a Google Chrome bővítményeiről. Összegezve: nem jó a helyzet!
A különféle bővítmények egyszerre jelentik a böngészők legjobb és legrosszabb részeit. Legjobb, hiszen ezekkel szabhatjuk személyre a böngészőnket, könnyíthetjük meg a napi munkánkat, nethasználatunkat. Sok apró alkalmazás, amely a Google Chrome-ba (vagy más böngészőbe) beépülve támogat minket. Egyben a legrosszabb is, hiszen – mint azt rögtön látni fogjuk – igen komoly veszélyt is jelenthetnek ezek a programok. Ráadásul a nagy tech-cégek láthatóan nem tudnak ellenük eredményesen védekezni.
Egy friss cikk a Google Chrome bővítményeit vette górcső alá. Nem véletlenül ezt a böngészőt támadják legnagyobb hevülettel a hackerek: a maga bő 3,5 milliárd felhasználójával már csak a nagy számok törvénye alapján is ideális célpont. A Socket security Threat Research Team a napokban 108 káros bővítményt azonosított. A legaggasztóbb azonban nem is ezek megléte, hanem az, hogy ugyan jelezték a veszélyes elemeket a Google felé, azok eltávolítása nem történt meg.
A bővítmények közül volt olyan, amelyik a YouTube- és TikTok-felhasználókat támadta, de olyan is, ami a Telegram-használatunkról küldött jelentéseket 15 másodpercenként. A felfedezett kártékony bővítmények felének, 54 darabnak pedig az az elsődleges feladata, hogy a Google-fiókunkat lopja el.
