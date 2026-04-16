Brutális pofonba szaladt bele a Google – és ha használsz bővítményeket, alighanem te is!

3,5 milliárd ember került veszélybe: és ez csak a legújabb bővítmény-támadás

Egy friss cikk a Google Chrome bővítményeit vette górcső alá. Nem véletlenül ezt a böngészőt támadják legnagyobb hevülettel a hackerek: a maga bő 3,5 milliárd felhasználójával már csak a nagy számok törvénye alapján is ideális célpont. A Socket security Threat Research Team a napokban 108 káros bővítményt azonosított. A legaggasztóbb azonban nem is ezek megléte, hanem az, hogy ugyan jelezték a veszélyes elemeket a Google felé, azok eltávolítása nem történt meg.

A bővítmények közül volt olyan, amelyik a YouTube- és TikTok-felhasználókat támadta, de olyan is, ami a Telegram-használatunkról küldött jelentéseket 15 másodpercenként. A felfedezett kártékony bővítmények felének, 54 darabnak pedig az az elsődleges feladata, hogy a Google-fiókunkat lopja el.

