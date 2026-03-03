AI csoda: ez az új Samsung mobil helyetted gondolkodik és cselekszik is

A Samsung Galaxy S26 széria február 25-én debütált, és a gyártó most az eddigi legszuperebb, legkomplexebb mesterséges intelligencia élményét kínálja. Az új modellekben a Galaxy AI már nemcsak felismeri a szándékot, hanem proaktív módon, a háttérben is képes feladatokat elvégezni a felhasználó helyett.

Az AI ma már fantasztikus dolgokra képes / Fotó: Imaginechina via AFP / AFP

Minden úttörő technológia hasonló utat jár be. Csodának indul – ritka, drága és hangosan ünnepelt. De a történelmet megváltoztató technológiák a háttérbe szorulnak, mert infrastruktúrává válnak

– mondta TM Roh, a Samsung Electronics vezérigazgatója és Device eXperience (DX) részlegének vezetője. Minderről a news.samsung.com oldala számolt be.

Intelligens asszisztensek és "Agentic AI"

Az S26 közvetlen hozzáférést biztosít a Perplexity AI-hoz, valamint választhatóan a Gemini vagy az új, társalgási képességekkel felvértezett Bixby is használható. A funkció figyeli a szövegkörnyezetet, és javaslatokat tesz. Ha például üzenetben programot szerveznél, az AI automatikusan ellenőrzi a naptárat, és jelzi az ütközéseket. Képes összetett, több lépésből álló műveleteket a háttérben végrehajtani, például egy hangutasításra több alkalmazás érintésével megszervezni akár egy találkozót is.

A képeknél is fantasztikusat alkot

Az AI képes hiányzó részleteket pótolni a képen (pl. egy sütiből kiharapott részt visszaállítani), vagy nappali jeleneteket éjszakaivá alakítani. Sőt a fotókon szereplő személyek ruházatát vagy a kép teljes stílusát egyetlen prompt alapján megváltoztatja, ha így akarjuk. Lehetővé teszi azt is, hogy egyszerű vázlatokból vagy szöveges utasításokból profi matricákat, meghívókat vagy egyedi háttérképeket generáljunk.

Az AI funkciók zavartalan működését az S26 Ultra modellben a Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy lapkakészlet biztosítja, amelynek NPU-ja (neurális feldolgozó egysége) 39%-kal gyorsabb az előző generációnál.