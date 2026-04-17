Ijesztő új módszer: a szülők hangjának klónozásával csapják be a gyerekeket

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 12:40
Rémisztő átverés terjed világszerte. Így klónozzák a szülők hangját a bűnözők.

A kiberbűnözők újabb módszerének célpontjai a gyerekek lettek, akiket a szüleik hangjának klónozása segítségével vernek át. A legújabb átverések középpontjában az AI hangklónozás áll, amivel a deepfake hívások újabb lendületet vettek.

Klónozzák a szülők hangját a hackerek / Fotó: rawpixel.com / kwanloy / Forrás: Freepik.com

Klónozzák a szüleik hangját, így verik át a kicsiket

Ma már nem elégednek meg a bankszámla kiürítésével az internetes bűnözők, az AI hangklónozás segítségével pszichológiai nyomásgyakorlásba, vagy akár gyermekrablásba is torkollhat a bűncselekmény.

Egy teljesen átlagos telefonbeszélgetés során sokszor nem is sejtik a gyanútlan emberek, mennyire veszélyes hívásba kezdtek és hogy a vonal túlsó felén egy bűnöző áll, akinek épp a legbizalmasabb adataikat szolgáltatják ki.

Ráadásul manapság a technológia fénykorát éljük, így nem kellenek hetek egy élethű audió elkészítéséhez.

Tíz másodpercnyi hanganyag elég ahhoz, hogy a te hangodat leklónozzák

- mondta el a sonline.hu-nak Kormos Attila, kaposvári informatikus.

Mindössze csak egy kis technológia affinitás szükséges és a bűnöző máris olyan rendszer rak össze, amely szimulálni képes bárki hangját. Bár a valós idejű fordítás nagyon drága és ritkán használják, de sok bűnöző képes előre rögzített sablonokat használni. Négy és 10 másodperc hanganyagok képesek kellő minőségű fordítást generálni, a hosszabb hanganyagoknál romlik már a minőség.

Csak a hangminta kell, majd be kell írni egy programba a szöveget és már is kész a tökéletes csalás. Az átverés odáig is elfajulhat, hogy a gyermek telefonján valóban az az apa vagy az anya neve jelenik meg hívó félként, amit külföldi hálózatokon keresztüli roamingolás segítségével tudnak elérni. Ilyenkor a támadók behazudják a hálózatnak a mi telefonszámunkat, azt a látszatot keltve, mintha mi indítottuk volna a hívást egy másik országból. A magyar szolgáltatók igyekeznek felvenni a harcot a csalókkal, több-kevesebb sikerrel. Már rendelet is előírja, hogy az ilyen deepfake-ek készítése törvényt sért.

 

Így védd meg a gyermeked a csalás ellen

Bár a mesterséges intelligencia és a technológia rohamos terjedésével egyre nehezebb bármit is tenni ezek ellen, de a tudatosság fegyverként szolgálhat a csalások ellen. Érdemes bevezetni egy családi jelszót, így ha a telefonban a hívó fél nem ismeri a ezt a titkos ,,kódot", azonnal bontani kell a vonalat.

