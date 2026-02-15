Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Mindent lát az AI: ha ezt letöltötted, a hackerek is olvassák a leveleidet!

Vigyázz! Ismét a mesterséges intelligencia segítségével támadnak a hackerek.

Egyre népszerűbben a különböző mesterséges intelligencia-alapú eszközök. ez persze azt jelenti, hogy a hackerek is egyre gyakrabban vetik be őket. Ráadásul épp arra alapoznak, hogy mennyien vágynak egy jól működő AI-asszisztensre.

AI-bővítményekkel támadnak a hackerek
Kétségtelen, hogy a hackerek előszeretettel támadják a Google böngészőjét, a Chrome-ot, valamint a keresőóriás levelezőrendszerét, a gmailt. Nem véletlen: előbbinek 3 milliárd, utóbbinak “csak” kétmilliárd aktív felhasználója van, azaz a kiberbűnözők egyszerűen a nagy számok törvénye alapján dolgoznak. Friss jelentések szerint a Google Chrome-hoz letölthető AI-asszisztens bővítményekkel van a gond. A szakemberek 30 kártékony programot azonosítottak a közelmúltban ebben a kategóriában, amelyből 15 könnyedén bele tudott olvasni a levelezésünkbe – még a vázlatokba és más el nem küldött írásainkba. Ráadásul ezen kártékony bővítményeket összesen már 300 ezer gépre le is töltötték – azaz kifejezetten sokan eshettek áldozatul.

AI segítségével olvassák a leveleidet a hackerek

A csaló programok olyan jól hangzó nevek mögé rejtőztek, mint Gemini AI Sidebar, ChatGPT Translate vagy épp AI GPT, de más néven is előfordulhatnak. Az azonosító azonban lebuktatja őket. A káros programok fantázianeveit és azonosítóit ide kattintva lehet megnézni.

Fontos: aki ezen programok bármelyikét telepítette, az egyrészt azonnal szabaduljon meg tőle, másrészt változtasson jelszót – lehetőleg ne csak a Google-fiókjában, hanem minden fiókban, amit használt a csaló AI-asszisztens telepítése óta! A káros bővítményeket azóta a Chrome Web Store-ból eltávolították, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy máshol a neten ne lennének még elérhetők, illetve azt sem, hogy ne bukkannának fel újra, új néven.

A szakértők azt javasolják, rendkívül körültekintőek legyünk minden külső cég által készített Chrome-bővítmény telepítése során.
 

