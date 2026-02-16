Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Üzenetet kaptál az Amazontól? Mindent elveszíthetsz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 11:00
Újabb veszélyre figyelmeztetnek. Ezúttal az Amazon-üzenetekkel kell vigyázni.
A hackerek újabb és újabb átverésekkel igyekeznek hozzájutni az adatainkhoz – no meg a pénzünkhöz. Most épp az Amazon nevében érkezik az átverés.

Üzenetet kaptál az Amazontól? Vigyázz!
A hackerek egyik legrégebbi, ugyanakkor sajnos a mai napig bevált trükkje, hogy valamilyen hatóságnak, szervezetnek, cégnek adják ki magukat, miközben valamilyen formában (poszt képében, üzenetben, emailen, felugró ablakkal) felveszik velünk a kapcsolatot. A lényeg persze mindig ugyanaz: kattintásra ösztönöznek, mi pedig észre sem vesszük, és már egy adathalász oldalon adjuk meg az adatainkat.

Termékvisszahívás az Amazontól? Ne dőlj be neki!

Az sem újdonság, hogy a hackerek épp az Amazon nevében veszik fel velünk a kapcsolatot: a cég ugyanis egyike azoknak a cégeknek, amely bőrébe a legszívesebben bújnak a kiberbűnözők. Az újdonság, hogy a termékvisszahívásról szóló üzenetek egy szakértőket is könnyedén megtévesztő, rendkívül profin összerakott adathalász oldalra vezetnek, ami első ránézésre valóban olyan, mintha az Amazonra jelentkeznénk be. De persze nem…

Mind az Amazon, mind a biztonságtechnikai szakemberek hangsúlyozzák: soha ne adjuk meg az adatainkat, soha ne jelentkezzünk be semmilyen felületre, ahová valamilyen linken keresztül jutottunk el! Az Amazon hozzáteszi: használjuk az alkalmazásukat, az minden esetben biztonságos – vagy pedig navigáljunk el az oldalukra az URL-t magunk beírva.

Emellett soha ne alapozzuk az online védelmünket kizárólag a felhasználónév-jelszó kettősre. Alkalmazzunk kétlépcsős azonosítást, vagy (ez a legjobb, legbiztonságosabb megoldás jelenleg!) használjunk passkey-t!
 

