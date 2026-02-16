Üzenetet kaptál az Amazontól? Mindent elveszíthetsz!

A hackerek újabb és újabb átverésekkel igyekeznek hozzájutni az adatainkhoz – no meg a pénzünkhöz. Most épp az Amazon nevében érkezik az átverés.
A hackerek egyik legrégebbi, ugyanakkor sajnos a mai napig bevált trükkje, hogy valamilyen hatóságnak, szervezetnek, cégnek adják ki magukat, miközben valamilyen formában (poszt képében, üzenetben, emailen, felugró ablakkal) felveszik velünk a kapcsolatot. A lényeg persze mindig ugyanaz: kattintásra ösztönöznek, mi pedig észre sem vesszük, és már egy adathalász oldalon adjuk meg az adatainkat.
Az sem újdonság, hogy a hackerek épp az Amazon nevében veszik fel velünk a kapcsolatot: a cég ugyanis egyike azoknak a cégeknek, amely bőrébe a legszívesebben bújnak a kiberbűnözők. Az újdonság, hogy a termékvisszahívásról szóló üzenetek egy szakértőket is könnyedén megtévesztő, rendkívül profin összerakott adathalász oldalra vezetnek, ami első ránézésre valóban olyan, mintha az Amazonra jelentkeznénk be. De persze nem…
Mind az Amazon, mind a biztonságtechnikai szakemberek hangsúlyozzák: soha ne adjuk meg az adatainkat, soha ne jelentkezzünk be semmilyen felületre, ahová valamilyen linken keresztül jutottunk el! Az Amazon hozzáteszi: használjuk az alkalmazásukat, az minden esetben biztonságos – vagy pedig navigáljunk el az oldalukra az URL-t magunk beírva.
Emellett soha ne alapozzuk az online védelmünket kizárólag a felhasználónév-jelszó kettősre. Alkalmazzunk kétlépcsős azonosítást, vagy (ez a legjobb, legbiztonságosabb megoldás jelenleg!) használjunk passkey-t!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.