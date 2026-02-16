Üzenetet kaptál az Amazontól? Mindent elveszíthetsz!

A hackerek újabb és újabb átverésekkel igyekeznek hozzájutni az adatainkhoz – no meg a pénzünkhöz. Most épp az Amazon nevében érkezik az átverés.

Üzenetet kaptál az Amazontól? Vigyázz! Fotó: Unsplash

A hackerek egyik legrégebbi, ugyanakkor sajnos a mai napig bevált trükkje, hogy valamilyen hatóságnak, szervezetnek, cégnek adják ki magukat, miközben valamilyen formában (poszt képében, üzenetben, emailen, felugró ablakkal) felveszik velünk a kapcsolatot. A lényeg persze mindig ugyanaz: kattintásra ösztönöznek, mi pedig észre sem vesszük, és már egy adathalász oldalon adjuk meg az adatainkat.

Termékvisszahívás az Amazontól? Ne dőlj be neki!

Az sem újdonság, hogy a hackerek épp az Amazon nevében veszik fel velünk a kapcsolatot: a cég ugyanis egyike azoknak a cégeknek, amely bőrébe a legszívesebben bújnak a kiberbűnözők. Az újdonság, hogy a termékvisszahívásról szóló üzenetek egy szakértőket is könnyedén megtévesztő, rendkívül profin összerakott adathalász oldalra vezetnek, ami első ránézésre valóban olyan, mintha az Amazonra jelentkeznénk be. De persze nem…