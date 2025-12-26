630 millió jelszót lopott el egyetlen hacker: így ellenőrizd, hogy a tiéd közte van-e!

Brutális mennyiség: 630 millió ellopott jelszót rejtegetett egyetlen hacker.
Igencsak meredek hírek érkeztek az online biztonságtechnikai közösségből: a Szövetségi Nyomozóiroda az Amerikai Egyesült Államokban nem kevesebb, mint 630 millió ellopott, és a sötét weben keringő jelszóról szerzett tudomást. Ez a mennyiség már így is hatalmas lenne, az azonban még sokkolóbb, hogy mindezt egy kiberbűnöző gyűjtötte össze.
Az FBI a feltört profilokat és ellopott jelszavakat listázó Have I Been Pwned oldalnak adta át a “fogást”. Ez az az oldal, ami évek óta gyűjti a feltört profilokat. Természetesen nem ártó szándékkal (nem is kötnek össze profilokat, email-címeket, felhasználóneveket jelszavakkal), csupán azért, hogy bárki ellenőrizhesse, valamelyik jelszava szerepel-e bármilyen hackerlistán. Ha igen, természetesen azonnal jelszót kell váltani!
“Nehéz elképzelni a kiberbűnözés teljes mértékét még annak is, aki ebben él és ezt lélegzi minden egyes nap” - jelentette ki az oldal üzemeltetője, Troy Hunt a bő félmilliárd jelszó láttán. Hozzátette: természetesen nem arról van szó, hogy a hacker egymaga tört volna fel ennyi fiókot, sokkal valószínűbb, hogy ő is begyűjtötte több forrásból ezeket az adatokat (vagy teljes listákat lopott el másoktól). Emellett azt is kiemelte: az FBI által átadott (emeljük ki ismét: a továbbadáskor már felhasználónév nélküli, azaz önmagában ártalmatlan!) jelszavak közül csak 7,4 százalék volt új, a többi már eddig is szerepelt nála. A csak azonban erősen idézőjeles ebben az esetben, ugyanis ez a 7,4 százalék is 46 millió új ellopott jelszót jelent - ami így már egy cseppet sem tűnik kevésnek!
