Itt a vége: megszűnt a Messenger

Véget ért egy korszak: április 16-án megszűnt a Messenger külön webes elérése. A Messenger.com korábban önálló belépési pontként működött, mostantól viszont a Meta Platforms vállalat ismét a Facebook rendszerébe tereli az online üzenetküldést.
Fontos kiemelni, maga a Messenger szolgáltatás nem tűnt el. A mobilalkalmazás továbbra is használható, az üzenetküldés sem szűnik meg: a változás az önálló böngészős felületet érinti, vagyis aki a Messenger.com oldalt használta, annak mostantól egy új megoldáshoz kell alkalmazkodnia.
A változás azok számára lehet különösen kellemetlen, akik korábban Facebook-fiók nélkül, csak Messenger-hozzáféréssel használták a szolgáltatást. Náluk kérdés lehet, hogy a jövőben milyen formában marad meg a böngészős használat. Az online üzenetek eléréséhez több esetben Facebook-bejelentkezésre lehet szükség, ami egyes felhasználókat új fiók létrehozására vagy a mobilos használatra terelhet.
A további részleteket a ZAOL oldalára kattintva lehet elolvasni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.