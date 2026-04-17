Véget ért egy korszak: április 16-án megszűnt a Messenger külön webes elérése. A Messenger.com korábban önálló belépési pontként működött, mostantól viszont a Meta Platforms vállalat ismét a Facebook rendszerébe tereli az online üzenetküldést.

Itt a vége: megszűnt a Messenger ezen felülete

Fontos kiemelni, maga a Messenger szolgáltatás nem tűnt el. A mobilalkalmazás továbbra is használható, az üzenetküldés sem szűnik meg: a változás az önálló böngészős felületet érinti, vagyis aki a Messenger.com oldalt használta, annak mostantól egy új megoldáshoz kell alkalmazkodnia.

A változás azok számára lehet különösen kellemetlen, akik korábban Facebook-fiók nélkül, csak Messenger-hozzáféréssel használták a szolgáltatást. Náluk kérdés lehet, hogy a jövőben milyen formában marad meg a böngészős használat. Az online üzenetek eléréséhez több esetben Facebook-bejelentkezésre lehet szükség, ami egyes felhasználókat új fiók létrehozására vagy a mobilos használatra terelhet.

