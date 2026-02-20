Áll a bál: a hackerek még azelőtt a telefonodra teszik a vírust, hogy megvennéd!

Manapság már szinte minden online zajlik – aligha meglepő hát, hogy a kiberbűnözőktől legalább annyira kell tartanunk (ha nem jobban!), mint azoktól, akik a lakásunkat törhetik fel. Mondhatni: a hackerek már a spájzban vannak – vagy még inkább a mobilunkban!
A Kaspersky biztonságtechnikai cég most épp egy Keenadu névre hallgató vírus miatt fújt riadót. Ez a kártékony program ugyanis könnyedén átveheti Android-alapú készülékeink felett az irányítást. A szakemberek szerint ugyanis egyrészt képes minden programot megfertőzni az Android-tabletünkön vagy mobiltelefonunkon, másrészt képes az engedélyünk nélkül bármilyen programot telepíteni, és annak teljes hozzáférést biztosítani mindenhez.
Mit jelent ez pontosan? A hackerek innentől könnyedén láthatják a levelezésünket, a böngészési előzményeinket (még inkognitó módban is), valamint a banki adatainkhoz is hozzáférhetnek - azaz akár az összes pénzünkkel megléphetnek, ha nem figyelünk.
A jelentések szerint eddig legalább 13 ezer tableten mutatták ki a Keenadu vírust, azaz ennyi felhasználó biztosan megfertőződött. Van azonban ennél rosszabb hír is: sok készülékre ugyanis nem használat során került rá a vírus, hanem a felhasználók azt előre telepítve kapták – azaz a kártékony program még a gyárban felkerült a készülékre.
Elsősorban a “filléres”, Kínából származó eszközökkel kell vigyázni, épp ezért a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy bizony az olcsó húsnak ez esetben is híg a leve, és inkább maradjunk a megbízható, jól ismert márkáknál, mintsem a “névtelen” eszközöknél, amik ellepték a piacot.
Külön érdekesség (és ugyancsak Kína felé mutató nyíl), hogy a szakemberek kiszúrták: az előre telepített vírus a legtöbb esetben nem aktiválja magát, ha a készüléken kínai nyelv vagy időzóna van beállítva.
A jelentések egyértelműek: sajnos a kifejezetten olcsó, "névtelen" telefonok és tabletek esetében bizony komoly veszély, hogy eleve ott lapul egy vírus a készüléken. Ráadásul ezeket az előre telepített, rendszerbe mélyen beépült vírusokat szinte képtelenség leirtani – hiszen értelemszerűen a máskor "végső megoldásként" emlegetett gyári visszaállítás sem segít. A szakértők azt javasolják, ha arra gyanakszunk, hogy gyárilag vírusos a készülékünk, azt ne használjuk tovább, és a biztonság kedvéért minden érintett fiókunk jelszavát változtassuk meg – egy másik, biztonságos eszközön, természetesen. Egyébként pedig akár telefonról, akár tabletről van szó, ruházzunk be egy nem ingyenes, megbízható, jól ismert cégtől származó vírusirtóra – így időben tudhatjuk, ha a hackerek támadásra készülnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.