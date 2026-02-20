Áll a bál: a hackerek még azelőtt a telefonodra teszik a vírust, hogy megvennéd!

Manapság már szinte minden online zajlik – aligha meglepő hát, hogy a kiberbűnözőktől legalább annyira kell tartanunk (ha nem jobban!), mint azoktól, akik a lakásunkat törhetik fel. Mondhatni: a hackerek már a spájzban vannak – vagy még inkább a mobilunkban!

A hackerek már a gyárban megfertőzik a telefonokat és a tableteket? Sajnos igen! Fotó: Unsplash

A Kaspersky biztonságtechnikai cég most épp egy Keenadu névre hallgató vírus miatt fújt riadót. Ez a kártékony program ugyanis könnyedén átveheti Android-alapú készülékeink felett az irányítást. A szakemberek szerint ugyanis egyrészt képes minden programot megfertőzni az Android-tabletünkön vagy mobiltelefonunkon, másrészt képes az engedélyünk nélkül bármilyen programot telepíteni, és annak teljes hozzáférést biztosítani mindenhez.

Mit jelent ez pontosan? A hackerek innentől könnyedén láthatják a levelezésünket, a böngészési előzményeinket (még inkognitó módban is), valamint a banki adatainkhoz is hozzáférhetnek - azaz akár az összes pénzünkkel megléphetnek, ha nem figyelünk.