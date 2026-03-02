300 millió ember került veszélybe: ezt kell tenned, ha üzenetet kapsz az Amazontól

A hackerek egyik jól ismert trükkje, hogy ismert márkák, világcégek nevével élnek vissza. Hogy miért? Természetesen a nagy számok törvénye alapján. Nem véletlen, hogy a legtöbb átverésben a Google, a Microsoft vagy épp az Amazon neve mögé rejtőznek a csalók.

Újabb Amazon-átverés terjed. Ne dőlj be! Fotó: Unsplash

Ez utóbbi világcég 300 millió vásárlóval rendelkezik, ami ugye a hackerek szemében 300 millió potenciális áldozat. Most egyszerre két átverés kapcsán is újra felmerült a cég neve. Mutatjuk, mik ezek, és hogyan védekezhetünk ellenük!

Így veszíthetsz el mindent, ha az Amazonról vásárolsz

Az egyik átverés, amire figyelmeztetnek, “egyszerű” adathalászat. A hackerek küldenek egy üzenetet az Amazonnak álcázva magukat, hogy visszatérítésre vagy jogosult valami miatt. Mindegy is, mi miatt. A lényeg: küldenek egy linket, ami egy hamis Amazon-oldalra visz. Innentől ismert a történet: megadjuk az adatainkat, amivel innentől a kiberbűnözők bírnak.

A másik átverés picit szofisztikáltabb. Ebben az esetben telefonon hívnak fel minket a csalók (a mesterséges intelligencia segítségével ezt könnyedén megtehetik már bármely nyelven), azt állítva, hogy az Amazontól keresnek minket, és gyanús folyamatokat észleltek a fiókunkban. Itt a kétlépcsős azonosítást játsszák ki azzal, hogy tényleg az Amazontól érkezik egy kód - amit aztán nekik kéne megadnunk telefonon. Mondanunk sem kell, ha ezt megtesszük, már meg is történt a baj.