300 millió ember került veszélybe: ezt kell tenned, ha üzenetet kapsz az Amazontól

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 09:30
Újabb átveréssel támadnak a hackerek. Ezúttal azok kerültek veszélybe, akik gyakran rendelnek az Amazonról.
A hackerek egyik jól ismert trükkje, hogy ismert márkák, világcégek nevével élnek vissza. Hogy miért? Természetesen a nagy számok törvénye alapján. Nem véletlen, hogy a legtöbb átverésben a Google, a Microsoft vagy épp az Amazon neve mögé rejtőznek a csalók.

Újabb Amazon-átverés terjed. Ne dőlj be!
Újabb Amazon-átverés terjed. Ne dőlj be!   Fotó: Unsplash

Ez utóbbi világcég 300 millió vásárlóval rendelkezik, ami ugye a hackerek szemében 300 millió potenciális áldozat. Most egyszerre két átverés kapcsán is újra felmerült a cég neve. Mutatjuk, mik ezek, és hogyan védekezhetünk ellenük!

Így veszíthetsz el mindent, ha az Amazonról vásárolsz

Az egyik átverés, amire figyelmeztetnek, “egyszerű” adathalászat. A hackerek küldenek egy üzenetet az Amazonnak álcázva magukat, hogy visszatérítésre vagy jogosult valami miatt. Mindegy is, mi miatt. A lényeg: küldenek egy linket, ami egy hamis Amazon-oldalra visz. Innentől ismert a történet: megadjuk az adatainkat, amivel innentől a kiberbűnözők bírnak.

A másik átverés picit szofisztikáltabb. Ebben az esetben telefonon hívnak fel minket a csalók (a mesterséges intelligencia segítségével ezt könnyedén megtehetik már bármely nyelven), azt állítva, hogy az Amazontól keresnek minket, és gyanús folyamatokat észleltek a fiókunkban. Itt a kétlépcsős azonosítást játsszák ki azzal, hogy tényleg az Amazontól érkezik egy kód - amit aztán nekik kéne megadnunk telefonon. Mondanunk sem kell, ha ezt megtesszük, már meg is történt a baj.

Hogy védekezzünk a csalók ellen?

  • A legfontosabb védekezési mód: mindig fogadjuk kétkedéssel a nagy cégek, jelen esetben az Amazon üzeneteit, főleg, ha azok valamilyen biztonsági problémával kapcsolatosak!
  • Sose adjunk meg semmilyen adatot olyan felületen, ahová valamilyen levélben, üzenetben kapott linken vagy felugró ablakon keresztül jutottunk!
  • Keressük fel az Amazon oldalát a webcímet beírva, vagy lépjünk be a fiókunkba az alkalmazáson keresztül. Ha bármilyen biztonsági probléma merül fel, esetleg más okból szeretné felvenni velünk a cég a kapcsolatot, ott látni fogjuk a nyomát. Ha ott nincs semmi, bizony csalókkal volt dolgunk!
     
