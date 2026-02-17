IPhone-od van? A hackerek egy mozdulattal átvehetik felette az irányítást, ha ezt nem teszed meg

Aggasztó híreket közölt az Apple: új frissítés érkezett az iPhone-okra, ami nem kevesebb, mint 39 hibát javít ki. Ráadásul ezek közül az egyik rettentő nagy: a hackerek ugyanis ezt kihasználva úgy vehetik át a telefonunk irányítását, hogy ahhoz nekünk semmit sem kell tennünk.
A legelterjedtebb hackertámadások a mai napig azok, amik a felhasználók hiszékenységére alapoznak. Elég egy jól megfogalmazott üzenet, egy hihetőnek tűnő email vagy épp telefonhívás, és máris kattintunk, méghozzá oda, ahová nagyon nem kellene. Kétségtelenül ez a kiberbűnözők legegyszerűbb támadási módszere, hiszen használjunk bármilyen biztonságos eszközt is, saját rossz döntéseinktől semmi sem tud megvédeni minket. Ugyanakkor ez a legkönnyebben kivédhető is: kellő odafigyeléssel biztosíthatjuk, hogy ne sétáljunk bele a csapdába. Épp ezért rémisztően veszélyesek azok a támadások, amik a felhasználó részéről semmit nem kívánnak: ekkor a hackerek tényleg a tudtunkon kívül támadnak, nem a mi hiszékenységünket, hanem a készülékünk sebezhetőségét kihasználva. Nos, friss jelentések szerint a legújabb iPhone-upgrade is egy ilyen támadható lyukat foltoz be, épp ezért fontos, hogy mi előbb töltsük le az iOS 26.3-as frissítést.
Mint a szakértők magyarázzák, az Apple egy olyan hibát szúrt ki a saját rendszerében, ami sajnos már nem csak elméleti, hanem tényleges támadások során ki is használták. A gyenge pont ráadásul a telefon azon része, ami amolyan ajtónállóként működik az alkalmazások számára: ellenőrzi, melyik app indulhat el és mihez férhet hozzá. Aki nem frissít, azt kockáztatja, hogy a hackerek egyszerűen megtévesztik ezt a virtuális ajtónállót, ami így "átadja nekik a királyság kulcsát", ahelyett, hogy ellenőrizne bármit is. Azaz a kiberbűnözők gyakorlatilag a távolból bármilyen vírust, kártékony programot feltehetnek a mobilunkra és futatthatják is azt, átvéve az irányítást a készülékünk felett. Akarjuk mi ezt? Természetesen nem.
Tehát irány az iPhone-unk beállításai, ahol az általános beállítások közt megtaláljuk a software-frissítés funkciót. Itt frissíthetjük a rendszerünket az immár biztonságos iOS 26.3-ra.
