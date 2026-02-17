IPhone-od van? A hackerek egy mozdulattal átvehetik felette az irányítást, ha ezt nem teszed meg

Aggasztó híreket közölt az Apple: új frissítés érkezett az iPhone-okra, ami nem kevesebb, mint 39 hibát javít ki. Ráadásul ezek közül az egyik rettentő nagy: a hackerek ugyanis ezt kihasználva úgy vehetik át a telefonunk irányítását, hogy ahhoz nekünk semmit sem kell tennünk.

Ha iPhone-t használsz, most azonnal lépned kell! Fotó: Unsplash

A legelterjedtebb hackertámadások a mai napig azok, amik a felhasználók hiszékenységére alapoznak. Elég egy jól megfogalmazott üzenet, egy hihetőnek tűnő email vagy épp telefonhívás, és máris kattintunk, méghozzá oda, ahová nagyon nem kellene. Kétségtelenül ez a kiberbűnözők legegyszerűbb támadási módszere, hiszen használjunk bármilyen biztonságos eszközt is, saját rossz döntéseinktől semmi sem tud megvédeni minket. Ugyanakkor ez a legkönnyebben kivédhető is: kellő odafigyeléssel biztosíthatjuk, hogy ne sétáljunk bele a csapdába. Épp ezért rémisztően veszélyesek azok a támadások, amik a felhasználó részéről semmit nem kívánnak: ekkor a hackerek tényleg a tudtunkon kívül támadnak, nem a mi hiszékenységünket, hanem a készülékünk sebezhetőségét kihasználva. Nos, friss jelentések szerint a legújabb iPhone-upgrade is egy ilyen támadható lyukat foltoz be, épp ezért fontos, hogy mi előbb töltsük le az iOS 26.3-as frissítést.