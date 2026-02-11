Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszélyben a telefonod? A Google most árulta el: az Android-mobilok 40 százalékát nem lenne szabad használni!

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 09:30
frissítésokostelefon
Aggasztó jelentést adott ki a Google. Rendkívül rossz híreink vannak az Android-felhasználóknak.
A szerző cikkei

Kétségtelen, hogy a mai napig az egyik legnépszerűbb rendszer az Android, ha mobiltelefonokról van szó. Ez azonban nem azt jelenti, hogy hibátlan. Sőt!

Az androidos mobilok bő 40 százaléka nem biztonságos
Az androidos mobilok bő 40 százaléka nem biztonságos
Fotó: Forrás: Pixabay/Pexels

A Google friss jelentése szerint a cég operációs rendszerét használó telefonok bő negyven százaléka közvetlen veszélyben van: a hackerek bármikor átvehetik felettük az uralmat, és akár minden személyes adatunkhoz hozzáférhetnek. Tekintettel arra, mi mindenre használjuk manapság az okostelefonokat, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki olyan is belenéz a levelezésünkbe, akinek nem kellene, netán csinálhatunk úgy Facebook-profilt magunknak a régi helyett. Akár egy élet teljes munkáját is elveszíthetjük, az összes megtakarításunkat. A kiberbűnözők könnyedén kiüríthetik a teljes bankszámlánkat. De miről is van szó pontosan és honnan tudhatjuk, hogy a veszélyeztetett 40 százalékba tartozunk-e vagy sem? Eláruljuk!

Google-jelentés leplezte le a veszélyeztetett mobiltelefonokat

Noha a cég még decemberben készítette (így értelemszerűen a tavaly év végi állapotokat rögzíti), de csak mostanában hozta nyilvánosságra azt a jelentést, amely azt mutatja, milyen rendszer fut a különböző Androidos telefonokon. A legfrissebb, Android 16 csupán a készülékek 7,5 százalékán van jelen. A 15-ös verzió 19,3%, a 14-es 17,2%, az Android 13 pedig 13,9%. Ez összesen 57,9 százalékot tesz ki. Hogy miért baj ez? Mert ebből az következik, hogy az androidos készülékek maradék 42,1 százalékán Android 12 vagy annál régebbi rendszer fut – azaz olyan, amit a Google már nem támogat, és így amire semmilyen frissítés nem érkezik.

A szakértők pedig igyekeznek úton-útfélen felhívni a felhasználók figyelmét: egy nem támogatott rendszer olyan a hackerek számára, mint egy tárva-nyitva hagyott lakásajtó a betörőknek. Egyszerűen túl könnyű célpont ahhoz, hogy ne csapjanak le.

Mit tegyek, ha nem támogatott Android van a telefonomon?

A Google mindenkit arra kér, aki az érintett bő 40 százalékba tartozik: ha teheti, frissítsen minimum Android 13-ra! De mit tehet az, akinek olyan régi a telefonja, hogy nem támogatja az újabb rendszereket, így ha akarna se tudna frissíteni? Nos, sajnos nekik érdemes minél hamarabb beszerezni egy új mobilt, ha nem akarják mindenüket kitenni a veszélynek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu