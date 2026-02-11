Veszélyben a telefonod? A Google most árulta el: az Android-mobilok 40 százalékát nem lenne szabad használni!

Kétségtelen, hogy a mai napig az egyik legnépszerűbb rendszer az Android, ha mobiltelefonokról van szó. Ez azonban nem azt jelenti, hogy hibátlan. Sőt!
A Google friss jelentése szerint a cég operációs rendszerét használó telefonok bő negyven százaléka közvetlen veszélyben van: a hackerek bármikor átvehetik felettük az uralmat, és akár minden személyes adatunkhoz hozzáférhetnek. Tekintettel arra, mi mindenre használjuk manapság az okostelefonokat, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki olyan is belenéz a levelezésünkbe, akinek nem kellene, netán csinálhatunk úgy Facebook-profilt magunknak a régi helyett. Akár egy élet teljes munkáját is elveszíthetjük, az összes megtakarításunkat. A kiberbűnözők könnyedén kiüríthetik a teljes bankszámlánkat. De miről is van szó pontosan és honnan tudhatjuk, hogy a veszélyeztetett 40 százalékba tartozunk-e vagy sem? Eláruljuk!
Noha a cég még decemberben készítette (így értelemszerűen a tavaly év végi állapotokat rögzíti), de csak mostanában hozta nyilvánosságra azt a jelentést, amely azt mutatja, milyen rendszer fut a különböző Androidos telefonokon. A legfrissebb, Android 16 csupán a készülékek 7,5 százalékán van jelen. A 15-ös verzió 19,3%, a 14-es 17,2%, az Android 13 pedig 13,9%. Ez összesen 57,9 százalékot tesz ki. Hogy miért baj ez? Mert ebből az következik, hogy az androidos készülékek maradék 42,1 százalékán Android 12 vagy annál régebbi rendszer fut – azaz olyan, amit a Google már nem támogat, és így amire semmilyen frissítés nem érkezik.
A szakértők pedig igyekeznek úton-útfélen felhívni a felhasználók figyelmét: egy nem támogatott rendszer olyan a hackerek számára, mint egy tárva-nyitva hagyott lakásajtó a betörőknek. Egyszerűen túl könnyű célpont ahhoz, hogy ne csapjanak le.
A Google mindenkit arra kér, aki az érintett bő 40 százalékba tartozik: ha teheti, frissítsen minimum Android 13-ra! De mit tehet az, akinek olyan régi a telefonja, hogy nem támogatja az újabb rendszereket, így ha akarna se tudna frissíteni? Nos, sajnos nekik érdemes minél hamarabb beszerezni egy új mobilt, ha nem akarják mindenüket kitenni a veszélynek.
