Veszélyben a telefonod? A Google most árulta el: az Android-mobilok 40 százalékát nem lenne szabad használni!

Google-jelentés leplezte le a veszélyeztetett mobiltelefonokat

Noha a cég még decemberben készítette (így értelemszerűen a tavaly év végi állapotokat rögzíti), de csak mostanában hozta nyilvánosságra azt a jelentést, amely azt mutatja, milyen rendszer fut a különböző Androidos telefonokon. A legfrissebb, Android 16 csupán a készülékek 7,5 százalékán van jelen. A 15-ös verzió 19,3%, a 14-es 17,2%, az Android 13 pedig 13,9%. Ez összesen 57,9 százalékot tesz ki. Hogy miért baj ez? Mert ebből az következik, hogy az androidos készülékek maradék 42,1 százalékán Android 12 vagy annál régebbi rendszer fut – azaz olyan, amit a Google már nem támogat, és így amire semmilyen frissítés nem érkezik.

A szakértők pedig igyekeznek úton-útfélen felhívni a felhasználók figyelmét: egy nem támogatott rendszer olyan a hackerek számára, mint egy tárva-nyitva hagyott lakásajtó a betörőknek. Egyszerűen túl könnyű célpont ahhoz, hogy ne csapjanak le.

Mit tegyek, ha nem támogatott Android van a telefonomon?

A Google mindenkit arra kér, aki az érintett bő 40 százalékba tartozik: ha teheti, frissítsen minimum Android 13-ra! De mit tehet az, akinek olyan régi a telefonja, hogy nem támogatja az újabb rendszereket, így ha akarna se tudna frissíteni? Nos, sajnos nekik érdemes minél hamarabb beszerezni egy új mobilt, ha nem akarják mindenüket kitenni a veszélynek.