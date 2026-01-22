IPhone-os vagy? Azonnal indítsd újra a telefonod!

Online biztonságunk rendkívül fontos: jól tudjuk ezt. Mesterséges intelligencia-támogatta hackerek állnak lesben a virtuális tér minden szegletében, miközben mi szinte már meg sem tudunk lenni az okostelefonunk nélkül. Mindegy, hogy Android-alapú mobilt vagy iPhone-t használunk, készülékünk őrzi a levelezésünket, minden emlékünket, no meg persze virtuális pénztárcaként az egész vagyonunkhoz is hozzáférhetünk rajta keresztül – így alapvető, hogy minden percben a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk.

IPhone-t használsz? Azonnal indítsd újra a mobiltelefonod!

Fotó: Gabo_Arts / Shutterstock

Ezért kell újraindítani az iPhone-okat

Már korábban is beszámoltunk arról a veszélyről, ami miatt az Apple kritikus frissítések mellett döntött. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a régebbi (egész konkrétan az iOS 18-at futtató) rendszerek automatikusan iOS 26-ra frissülnek, akár tetszik a felhasználóknak, akár nem, hogy új felülettel kell megismerkedniük. A biztonság ugyanis ebben az esetben messze fontosabb a kényelemnél. Az almás cég most épp ezen frissítések kapcsán adott ki újabb figyelmeztetést, méghozzá a készülékek újraindításáról. Ez ugyanis a rendszerfrissítések élesedéséhez elengedhetetlen.

Az iOS 26.2 és az iOS 18.7.3 automatikusan újraindul, itt nincs gond, minden más esetben azonban manuálisan kell újraindítanunk a telefont - figyelmeztet a Forbes oldala.