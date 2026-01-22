IPhone-os vagy? Azonnal indítsd újra a telefonod!

Online biztonságunk rendkívül fontos: jól tudjuk ezt. Mesterséges intelligencia-támogatta hackerek állnak lesben a virtuális tér minden szegletében, miközben mi szinte már meg sem tudunk lenni az okostelefonunk nélkül. Mindegy, hogy Android-alapú mobilt vagy iPhone-t használunk, készülékünk őrzi a levelezésünket, minden emlékünket, no meg persze virtuális pénztárcaként az egész vagyonunkhoz is hozzáférhetünk rajta keresztül – így alapvető, hogy minden percben a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk.
Már korábban is beszámoltunk arról a veszélyről, ami miatt az Apple kritikus frissítések mellett döntött. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a régebbi (egész konkrétan az iOS 18-at futtató) rendszerek automatikusan iOS 26-ra frissülnek, akár tetszik a felhasználóknak, akár nem, hogy új felülettel kell megismerkedniük. A biztonság ugyanis ebben az esetben messze fontosabb a kényelemnél. Az almás cég most épp ezen frissítések kapcsán adott ki újabb figyelmeztetést, méghozzá a készülékek újraindításáról. Ez ugyanis a rendszerfrissítések élesedéséhez elengedhetetlen.
Az iOS 26.2 és az iOS 18.7.3 automatikusan újraindul, itt nincs gond, minden más esetben azonban manuálisan kell újraindítanunk a telefont - figyelmeztet a Forbes oldala.
Ez egyébként összecseng az amerikai és európai biztonságtechnikai szakértők ajánlásával is: azok ugyanis azt javasolják, hogy rendszeres időközönként indítsuk újra a telefonunkat, akár tapasztalunk valamilyen hibát vagy lassulást, akár nem. Mint magyarázzák, egyes vírusoknak nem kell települniük a készülékünkre, egyszerűen memóriából futnak - ezektől azonban egy újraindítás segítségével megszabadulhatunk. A Francia ANSSI azt is kiemeli: noha lehetőség van szoftveresen is elindítani iPhone-unk vagy androidos mobiltelefonunk újraindítását, ők a hardveres (készülék oldalsó gombjait használó) módszert javasolják. Mint magyarázzák: egyes kártékony programok, vírusok könnyedén imitálhatnak egy újraindítást, miközben valójában nem történik semmi.
