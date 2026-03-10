Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nyolcból kettő talált: nem fogod elhinni, mit művelt a borsodi férfi! - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 12:50
Az ügyészség most vádat emelt. A borsodi férfi ittas állapotban dobálta az autókat kövekkel, amivel súlyos károkat okozott.
Vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy borsodi férfi ellen, aki ittas állapotban a településen áthaladó autókat kővel megdobálta. 

Kövekkel dobálta az autókat a borsodi férfi. Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádlott 2025. november elején ittas állapotban, lakóhelyén, egy borsodi településen a murvás útfelületről köveket szedett fel, a 35-ös főút helybéli szakaszához ment és arra haladó nyolc gépjármű irányába eldobta a köveket. 

Hat alkalommal nem találta el az autókat, míg az egyik kő egy személyautó jobb hátsó sárvédő ívét találta el, amelytől az behorpadt, 75 ezer forint kár keletkezett.

Egy másik kővel egy újabb személyautó jobb hátsó szélvédőjét eltalálta, az betört, a kő az autó utasterébe esett a hátsó üléssor elé, 48 ezer forint kárt okozott. A gépjármű vezetője észlelve a sérülést az úttest jobb szélére félre húzódva leállt, ezt látva a vádlott elfutott a helyszínről.

A vádlott cselekményeivel az érintett gépjárművekben utazók életét, testi épségét veszélyeztette.

Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű vádlottal szemben és büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - írják az ügyészség honlapján.

A térfigyelő kamera felvételén a borsodi vádlott cselekménye látható:

 

