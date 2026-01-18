Feltörték az Iphone-odat? Így tudhatod meg és tehetsz ellene

Ha Iphone tulajdonos vagy nagy az esélye, hogy ki vagy téve a csalóknak. A kémprogramok és feltörések hamar elérhetik a te eszközödet is, ha nem vigyázol.

Veszélyben az Iphone felhasználók Fotó: FRIMU EUGEN / Freepik.com/Illusztráció

Iphone felhasználóként veszélyben lehetsz

Két új javítást is kiadott az Iphone a Webkit böngészőmotorjának biztonsági réseihez, amelyet az eszközök feltörésére használnak, de csak akkor lehet a védelmet is megkapni, ha az IOS 26 szoftverfrissítések valamelyikét rátelepíted a telefonodra - írja a LadBible.

A múlt hónapban megjelent IOS 26.2 szoftvert meglepően kevés felhasználó töltötte le, ez pedig azt jelenti, hogy több, mint egymilliárd Iphone tulajdonos van kitéve annak, hogy feltörik a telefonját.

Ne csak a legújabb szoftvert telepítsd, hanem ezután kapcsold ki, majd újra be a telefonodat, ezzel ugyanis lehetővé teszed a készülék számára, hogy eltávolítsa a memóriájában rejtőző kártékony szoftvereket.

Jelek, hogy eszközödet feltörték

A Trend Micro szerint öt jel utalhat arra, hogy telefonodat már feltörték, kezdve azzal, hogy sok felugró ablak és hirdetés jelenik meg rajta. A hackerek olyan rosszindulatú szoftvereket telepítettek a telefonodra, amelyek ezt okozzák.

Ha olyan alkalmazásokat észlelsz a telefonodon, melyek nem voltak rajta ezelőtt, az is azt jelenti, hogy valaki illetéktelenül behatolt az eszközödbe. Bár számos dolog befolyásolhatja az akkumulátort, például a készülék életkora vagy a szoftver, de ha sokkal gyorsabban kezd el merülni, mint korábban az jel lehet. Ilyenkor egy illetéktelen program futhat a telefonodon a háttérben a tudtodon kívül.

A furcsa üzenetek vagy telefonhívások alapból gyanút keltőek, de a spam hívások sokakkal előfordulnak, nem kell törődni velük. Emellett, ha az adatforgalmad ok nélkül irreálisan megnőtt, akkor valami lefogyasztja éppen, érdemes gyanakodni.

Mit tehetünk a hackerek ellen?

Azt már tudjuk miből lehet kideríteni, hogy feltörték a telefont. De vajon tehetünk ez ellen valamit? Jó hírünk van, igen! Első lépésként nem árt egy jelszót cserélni, különösen az emailek és bankszámlák esetében. Ezután nézd át az alkalmazásaid és töröld, azokat melyek gyanúsak vagy amelyekben nem bízol.