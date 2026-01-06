Ha ezen a listán van a telefonod, azonnal lépned kell, különben...

A következő hír alighanem sok iPhone-felhasználót fog kiakasztani. Sajnos azonban az Aplle döntött, nekünk pedig lépnünk kell, ha nem szeretnénk a hackerek áldozatául esni.
Aligha kell bemutatni a mai kor emberének, hogy az online biztonság mennyire fontos: egy mobiltelefon ma már sokkal több, mint egyszerű kommunikációs eszköz. Nem is csak egy miniszámítógép: az életünk minden szegletét egybefogó eszköz, valamint virtuális pénztársa – és persze aranybánya a hackerek számára, akik a legkülönfélébb módszerekkel igyekeznek túljárni az eszünkön. A biztonságtechnikai szakemberek nem győzik hangsúlyozni a legfontosabbakat: soha ne bízzunk meg ismeretlen helyről érkező üzenetekben, külső forrásból származó programokban – emellett mindig legyen naprakész a rendszerünk, akár a számítógépünkről, akár a mobilunkról van szó. Nos, most épp ez, a frissítés okoz komoly fejtörést az iPhone-felhasználóknak.
A szakértők kiemelik: egy telefon, amin nem a legfrissebb rendszer fut, olyan a hackerek számára, mint egy tárva-nyitva hagyott lakás a betörőknek. Azaz frissíteni kell. Nincs mese. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a kényelem sem elhanyagolható szempont, és bizony nem szívesen vált az ember egy jól megszokott rendszerről egy újra. Most mégis ezt kell tenniük sok iPhone-felhasználónak.
Az Apple ugyanis számos régebbi készülékére (egész konkrétan az iOS 18-at futtatókra) adott ki olyan frissítést, mely a legújabb operációs rendszert, az iOS 26-ot teszi fel a telefonra a régi helyett – írja a Forbes. Persze dönthetünk úgy, hogy nem frissítünk, ez azonban rendkívül rossz döntés lenne a biztonságunk szempontjából.
Ha valaki az alábbi telefonok egyikét birtokolja, az azonnal beállításokba, és ott az általános beállításoknál indítsa el a rendszerfrissítést!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.