Ha ezen a listán van a telefonod, azonnal lépned kell, különben...

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 10:30
Rossz hírünk van az almásoknak! Bármennyire is nem szeretnének frissíteni, most lépniük kell! Mutatjuk, mely iPhone-ok vannak közvetlen veszélyben.
A következő hír alighanem sok iPhone-felhasználót fog kiakasztani. Sajnos azonban az Aplle döntött, nekünk pedig lépnünk kell, ha nem szeretnénk a hackerek áldozatául esni.

Frissíteni kell az iPhone-okat, akár tetszik, akár nem
Frissíteni kell az iPhone-okat, akár tetszik, akár nem   Fotó: Pixabay

Aligha kell bemutatni a mai kor emberének, hogy az online biztonság mennyire fontos: egy mobiltelefon ma már sokkal több, mint egyszerű kommunikációs eszköz. Nem is csak egy miniszámítógép: az életünk minden szegletét egybefogó eszköz, valamint virtuális pénztársa – és persze aranybánya a hackerek számára, akik a legkülönfélébb módszerekkel igyekeznek túljárni az eszünkön. A biztonságtechnikai szakemberek nem győzik hangsúlyozni a legfontosabbakat: soha ne bízzunk meg ismeretlen helyről érkező üzenetekben, külső forrásból származó programokban – emellett mindig legyen naprakész a rendszerünk, akár a számítógépünkről, akár a mobilunkról van szó. Nos, most épp ez, a frissítés okoz komoly fejtörést az iPhone-felhasználóknak.

Kötelező frissíteni, sok iPhone-os mégsem boldog

A szakértők kiemelik: egy telefon, amin nem a legfrissebb rendszer fut, olyan a hackerek számára, mint egy tárva-nyitva hagyott lakás a betörőknek. Azaz frissíteni kell. Nincs mese. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a kényelem sem elhanyagolható szempont, és bizony nem szívesen vált az ember egy jól megszokott rendszerről egy újra. Most mégis ezt kell tenniük sok iPhone-felhasználónak.

Az Apple ugyanis számos régebbi készülékére (egész konkrétan az iOS 18-at futtatókra) adott ki olyan frissítést, mely a legújabb operációs rendszert, az iOS 26-ot teszi fel a telefonra a régi helyett – írja a Forbes. Persze dönthetünk úgy, hogy nem frissítünk, ez azonban rendkívül rossz döntés lenne a biztonságunk szempontjából.

Ezekre az iPhone-okra kerül frissítés után azonnal iOS 26

Ha valaki az alábbi telefonok egyikét birtokolja, az azonnal beállításokba, és ott az általános beállításoknál indítsa el a rendszerfrissítést!

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (második vagy újabb generáció)
