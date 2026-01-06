Ha ezen a listán van a telefonod, azonnal lépned kell, különben...

Kötelező frissíteni, sok iPhone-os mégsem boldog

A szakértők kiemelik: egy telefon, amin nem a legfrissebb rendszer fut, olyan a hackerek számára, mint egy tárva-nyitva hagyott lakás a betörőknek. Azaz frissíteni kell. Nincs mese. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a kényelem sem elhanyagolható szempont, és bizony nem szívesen vált az ember egy jól megszokott rendszerről egy újra. Most mégis ezt kell tenniük sok iPhone-felhasználónak.

Az Apple ugyanis számos régebbi készülékére (egész konkrétan az iOS 18-at futtatókra) adott ki olyan frissítést, mely a legújabb operációs rendszert, az iOS 26-ot teszi fel a telefonra a régi helyett – írja a Forbes. Persze dönthetünk úgy, hogy nem frissítünk, ez azonban rendkívül rossz döntés lenne a biztonságunk szempontjából.

Ezekre az iPhone-okra kerül frissítés után azonnal iOS 26

Ha valaki az alábbi telefonok egyikét birtokolja, az azonnal beállításokba, és ott az általános beállításoknál indítsa el a rendszerfrissítést!