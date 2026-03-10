Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Régi kedvencek nyomában: a Váratlan utazás imádott gyerekszínésze más szerepkörben hódította meg Hollywoodot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 12:45
Az egész világ imádta gyerekszínészként, majd két alkalommal is felhagyott a kamerák előtti karrierjével. De mire váltott helyette Sarah Polley, honnan van az Oscar-díja, és mit csinál manapság?

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Váratlan utazás közönségkedvenc gyereksztárja, Sarah Polley?

Sarah Polley komoly karriert épített Hollywoodban.
Sarah Polley apja komoly sokkot okozott az egykori gyereksztárnak (Fotó: Rii Schroer / eyevine)

Amikor Sarah Polley a csúcson volt

A magyar közönség a Váratlan utazás című ifjúsági tévésorozat főszereplőjeként ismerte meg: Sara Stanley szerepében egy egész generáció szívébe lopta be magát a kifejező arcú, rendkívül tehetséges vörös kislány. Fiatal felnőtt színészként inkább a művészmozik közönsége találkozhatott vele, majd rendezőként is ezen a vonalon maradt. A legnagyobb szakmai elismerését viszont épp a közelmúltban kapta: Oscar-díjat nyert 2023-ban A nők beszélnek című film forgatókönyvéért.

Mi mindent tudunk róla?

A 46. születésnapját néhány héttel ezelőtt ünneplő Sarah Polley a kanadai Toronto városában született, a szülei egyaránt színészek voltak. Az édesapjával, Michael Polley-val a Váratlan utazásban és a Münchausen báró kalandjai mozifilmben is együtt szerepelt. Pontosabban azzal a Michael Polley-val, akit az édesapjának hitt, hiszen a felnövését súlyos családi traumák kísérték. 11 éves volt, amikor édesanyját rákbetegségben elvesztette, és 18 éves, amikor elkezdett utánajárni a pletykáknak, miszerint az anyjának több házasságon kívüli kapcsolata is volt, és ezek egyikének eredményeként született ő maga is. A gyanúja bebizonyosodott, hogy a biológiai apja egy kanadai tévéproducer.

A karrierje négyévesen indult, először persze a családi kapcsolatok révén, de gyorsan megmutatkozott a kivételes tehetsége, amerikai és kanadai produkciókban egyaránt rendszeresen szerepeltették gyerekszínészként. Kiskorában súlyos gerincferdüléssel küzdött, ezt végül a 15. életévében műtötték meg, és közel egy esztendeig az ágyat is alig hagyhatta el. A kényszerű szünet után nem tért vissza az iskolába és egy ideig a színészi pályára sem, inkább politikai aktivistaként küzdött, egy elfajuló tüntetésen még a fogait is kiverték a rendőrök. Amikor újra kamerák elé állt, visszautasított olyan hollywoodi filmeket, mint a Majdnem híres vagy A Bourne-rejtély, helyettük inkább kisebb, de művészileg izgalmasabb alkotásokat vállalt el (Eljövendő szép napok, Nyomás!). 

Egy idő után pedig egyre inkább a rendezés érdekelte a színészkedés helyett, érkeztek sorban a direktori munkái: az Egyre távolabb és a Volt egy tánc egyaránt érzékeny, a szerelem természetét körüljáró alkotás, az Apáim története című dokumentumfilmben Polley a saját családjának múltbeli titkait tárta fel megrázó módon. De a kamerák mögötti karrierjében is szünetet kellett tartani a 2010-es évek második felében: egy banális baleset (a fejére esett egy poroltó) okozta agyi problémákból éveken át tartott a felépülése.

De hová tűnt Sarah Polley?

A színészi karriertől 2010-ben vonult vissza, hogy teljesen a rendezői karrierjére koncentrálhasson. Az utóbbiban nem csak az említett baleset miatt tartott kényszerű szünetet, de a három gyereke születése miatt is, akik a második házasságának gyümölcsei. A nők beszélnek révén tért vissza 2022-ben, méghozzá annál nagyobb sikerrel, Oscar-jelöléssel a legjobb filmek között, és Oscar-díjjal a forgatókönyvért. A tavalyi év egyik nagy sorozatsikerében, A stúdióban újra vállalt egy kis színészi munkát, de igazából saját magát, egy Sarah nevű rendezőnőt alakított, és a széria következő szezonjában is közreműködik majd, a hírek a kamerák mögött is.

 

