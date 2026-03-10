Botrány: a magyar választások befolyásolását akarták pénzelni az aranykonvoj szállítmányával?

Újabb megdöbbentő részletek kerültek napvilágra a múlt pénteken lebukott aranykonvojról. A titokzatos pénzszállítmányról azóta több minden kiderült, de amit egy ukrán újságíró állít, az minden eddiginél durvább - írja a Ripost.
Deák Dániel politológus közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy egy ukrán újságíró tudósítása szerint a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeg akár politikai célokat is szolgálhatott. A beszámoló alapján a pénzt Brüsszelből küldhették Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választások befolyásolására fordítsák.
A felvetés szerint a több millió euróból és dollárból akár hazai ellenzéki szereplők is részesülhettek.
A gyanús pénzmozgás körülményei ezért komoly vizsgálatot igényelnek. Deák Dániel szerint már törvénymódosítási javaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy a NAV több eszközt kapjon az ilyen esetek felderítésére.
A tervezet célja, hogy a hatóságok pontosan feltárhassák a lefoglalt vagyon eredetét, célállomását és rendeltetését. Emellett vizsgálnák azt is, milyen jogcímen szállították a pénzt Magyarország területén, kik voltak a szállítók, és fennállhat-e kapcsolatuk bűn- vagy terrorszervezetekkel. A hatóságok azt is megvizsgálhatják, hogy a pénzszállításnak lehetett-e nemzetbiztonsági kockázata.
A politológus arról is beszámolt, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottsága hamarosan nyilvánosságra hozhatja azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán szereplők és a Tisza Párt közötti kapcsolatokat vizsgálják.
Külön érdekesség az ügyben, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy Tisza Párthoz köthető ügyvéd, Laczó Adrienn védi.
Az aranykonvoj ügye tehát egyre több kérdést vet fel: honnan érkezett a hatalmas mennyiségű készpénz, kikhez tartott, és valóban a magyar választások befolyásolása lehetett-e a cél. A következő hetek vizsgálatai dönthetik el, mi áll a titokzatos pénzszállítás hátterében.
A konvoj lefoglalásakor talált pénz és arany önmagában is döbbenetes mennyiség volt, de a magyar hatóságok által közölt adatok még ennél is súlyosabb képet rajzolnak ki.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a NAV közlése alapján csak 2026 első hónapjaiban
szállíthattak át Magyarországon keresztül Ukrajnába hasonló módon.
Ez átszámítva mintegy 480 milliárd forintos nagyságrendet jelent.
Összehasonlításképpen: ekkora összegből majdnem ki lehetne fizetni egy teljes havi járulékot a 2,5 millió magyar nyugdíjasnak. Vagyis nem egy alkalmi pénzmozgásról, hanem egy olyan volumenű tranzitról van szó, amely már önmagában is kérdések sorát veti fel.
