A hackerek helyett dolgozol: minden pénzedről lemondasz, ha ezt megteszed

Amikor azt halljuk, hogy valakit hackerek támadtak meg, és vitték el az összes pénzét (sajnos egyre mindennaposabbak az ilyen hírek kis hazánkban is), akkor a legtöbben még mindig arra gondolnak, hogy a kiberbűnözők vagy valamilyen program sebezhetőségét használták ki, vagy teljes, bulldózer-szerű támadást indítottak az áldozat ellen, átgázolva az összes jelszó-védelmén. A szakértők azonban nem győzik hangsúlyozni: a legtöbbször mi magunk vagyunk a hackerek, azaz mi végezzük el a "piszkos munkát" a csalók helyett.

A legtöbb esetben a hackerek helyett dolgozunk: mi magunk adjuk ki az adatainkat, vagy telepítünk kártékony programokat Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Hogyan? A metódus folyamatosan változik, bár alapjaiban mindig ugyanaz marad. Valamilyen módszerrel vagy arra vesznek rá minket, hogy egy igazinak látszó, de kamu oldalon jelentkezzünk be, vagy pedig tudtunkon kívül valamilyen vírust telepítünk a gépünkre, telefonunkra, laptopunkra, aminek aztán mi magunk adunk hozzáférést – az pedig onnantól végzi a dolgát, és (végső soron) viszi a pénzünket. Ha balszerencsénk van, az összeset.

Így dolgozunk a hackerek helyett

Az az átverés, amire most figyelmeztetnek minket a szakemberek, szintén nem új, de sajnos ennek ellenére még mindig működik – azaz a többség továbbra sem tanulta meg, hogy csapdába sétál bele. A hackerek jelenleg egyik legkedveltebb programja épp az AuraStealer nevet viseli. Nos, ez a része számunkra nem is olyan lényeges, az sokkal inkább, hogy kerülhet a gépünkre ez a rettegett program – és persze mit tehetünk ez ellen.

Nos, mint mondtuk, a legtöbbet a tudatos nethasználattal és odafigyeléssel érünk el, hiszen az esetek többségében nem a hackerek telepítik ezt a kártékony alkalmazást, hanem mi magunk. Mostanában a legnépszerűbb módszer, hogy valamilyen népszerű program vagy szolgáltatás teljes, ugyanakkor ingyenes verzióját kínálják, amihez csak pár trükkös parancssort kell begépelnünk. Túl szép, hogy igaz legyen, nem igaz? Nos, pontosan így van! A kapott parancssor ugyanis nem az adott programot "töri fel" nekünk, és ad korlátlan hozzáférést, hanem a vírust tölti le és telepíti a gépünkre.

A szakértők három pontban fogalmazták meg, hogy ne essünk áldozatul:

Mindig legyen a gépünkön megbízható, valós idejű védelmet biztosító vírusirtó!

Soha, semmilyen, számunkra ismeretlen parancssort ne gépeljünk be a Windows Run vagy PowerShell felületekre!

Ne töltsünk le fizetős programok tört, ingyenes verzióit, gyanús kiegészítéseket vagy aktivátorokat!

És természetesen továbbra is érvényesek az online biztonság "alapszabályai":