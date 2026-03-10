Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor nem kertelt: a tét hatalmas

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 12:55 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 12:56
március 15orbán viktor
Minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete kerül idén megrendezésre.
Bors
A szerző cikkei

"A hazádnak szüksége van rád!" - emelte ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt egy videót is megosztott. A kormányfő ezen arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén március 15-én megrendezésre kerülő Békemenet minden idők legnagyobbja és legfontosabbja lesz.

Orbán Viktor kiemelte: hatalmas a tét / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Március 15. - BÉKEMENET. A tét hatalmas. Legyünk ott minél többen!

- húzta alá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

