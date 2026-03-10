Orbán Viktor nem kertelt: a tét hatalmas

"A hazádnak szüksége van rád!" - emelte ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt egy videót is megosztott. A kormányfő ezen arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén március 15-én megrendezésre kerülő Békemenet minden idők legnagyobbja és legfontosabbja lesz.
Március 15. - BÉKEMENET. A tét hatalmas. Legyünk ott minél többen!
- húzta alá a miniszterelnök.
