Örömhír érkezett: apa lett sokak kedvenc sorozatának sztárja

Riverdale (sorozat)
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 12:40
kisbabagólyahírapa
Instagramon jelentették be a nagy hírt. A Riverdale sztárja édesapa lett.

Örömhírt osztott meg rajongóival Charles Melton: a Riverdale című sorozat színésze nemrég édesapa lett. A 34 éves színész és rendező párja, Camille Summers-Valli Melton közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett a gyermekük.

Riverdale
Apa lett a Riverdale sztárja / Fotó:  Pexels.com

A Riverdale sztárja mindenkivel megosztotta boldogságát

A színész – aki a népszerű CW-s tinisorozatban Reggie Mantle karakterét alakította –, hétfőn egy fotósorozatot tett közzé. A megható képeken az újdonsült család látható: egyik felvételen Camille tartja a babát, miközben Charles  megcsókolja a párja arcát. A rajongók azonnal elárasztották a párt a gratulációkkal, azonban a színész és partnere nem árulták el a baba nemét, és azt sem közölték, pontosan mikor született meg a gyermekük.

Camille Summers-Valli januárban jelentette be a terhességét egy bejegyzésben, amelyben azt írta: „Egy kis családot alapítunk.” A posztban több fotót is megosztott, amelyeken már látható volt a babapocakja. A képek közt szerepelt olyan is, amelyen Charles megcsókolja a várandós partnere hasát, illetve egy felvétel egy orvosi vizsgálatról. 

A pár kapcsolatáról egyébként keveset lehet tudni, mivel igyekeznek a magánéletüket privátan kezelni, és nyilvánosan sem igazán beszélnek a románcukról – írja a Daily Mail.

 

