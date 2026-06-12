„Nem kutakodtam. Egyszerűen megláttam egy megnyitott beszélgetést közte és a mesterséges intelligencia között” – a 27 éves nő nem volt felkészülve arra, amit 49 éves férje telefonjában talált. Nem tudta, mihez kezdjen a helyzettel, ezért az internetezőkkel osztotta meg magánéletének sokkoló és bizarr eseményét.
A fiatal nő egy véletlen folytán pillantotta meg, hogy a férje szexuális töltetű beszélgetést folytat egy AI chatbottal. Amikor meglátta, azonnal bele is olvasott a beszélgetésbe. Pörgetett és pörgetett, de az üzenetváltás nem ért véget. Ki tudja, mióta tartott ez a bizarr viszony.
„Egyre kiábrándítóbb üzenetekre lettem figyelmes” – a nő először azt gondolta, hogy ez biztosan csak valami vicc lehet. Valamilyen beteges szerepjáték. Azonban minél többet olvasott, annál kellemetlenebb érzések kerítették hatalmába.
A férfi nem kérdéseket tett fel a mesterséges intelligenciának… Flörtölt vele, becézgette, szerelmet vallott neki. A társalgás nemcsak erotikus, de rendkívül intim is volt.
Olyan mondatokat írt le az AI-nak, amilyeneket nekem az együtt töltött hat év alatt egyszer sem mondott.
A nő beszámolójában arról írt, milyen mélyen megrázó volt látni, hogy a társa szexuálisan és érzelmileg is kapcsolódik egy chatbothoz, mintha az egy valódi személy lenne.
A nő néhány nap gondolkodás után úgy döntött, beszél a férjével. Megkérdezte tőle, miért szexchatel és folytat intim beszélgetéseket az AI-jal. A férj válasza rövid és velős volt:
„Kíváncsi voltam.”
– de a nő nem adta fel:
„Ha csak kíváncsiság volt, akkor miért írod neki azt, hogy szereted? Miért létesítesz vele tulajdonképpen szexuális kapcsolatot?” – a nő elmondása szerint a férfi ettől láthatóan ingerültté vált, és folyamatosan ugyanazt ismételgette:
„Nem valódi. Nem számít. Nem igazi ember” – de a vita egyre hevesebbé vált. A nő próbálta elmagyarázni, hogy nem arról van szó, hogy féltékeny egy robotra, hanem arról, hogy megijeszti ez az egész. Ugyanakkor rosszul esik neki, hogy a párja olyan figyelmet, érzelmeket és fantáziákat oszt meg egy chatbottal, amiket vele soha. De minden hiábavaló volt. A férj teljesen elutasította az érzéseit. Mintha meg se hallotta volna, amit mond.
Azt írta, az zaklatta fel a legjobban, hogy amikor ő őszintén beszélni próbált az érzéseiről, a párja kinevette, azt éreztette vele, hogy túl érzékeny, és nem volt hajlandó felelősséget vállalni a tetteiért és azok hatásáért.
„A beszélgetés után rájöttem, hogy nem ez az első alkalom, amikor semmibe veszi az érzéseimet” – vallotta be a posztja végén a feleség.
A feleség elárulta, hogy az eset után hetekig gondolkodott, őrlődött a házasságán, és végül arra jutott, hogy az AI chatbot csak a jéghegy csúcsa volt.
„Nem is emiatt szeretnék véget vetni a kapcsolatnak. Rájöttem, mennyi mindent néztem el neki hosszú éveken keresztül” – a nő elhatározta magát a kapcsolat megszakítása mellett. A férje mesterséges intelligenciával folytatott „viszonya” ébresztette rá arra, mennyivel többet érdemel.
Egy gépnek több figyelmet, gyengédséget és intimitást adott, mint nekem valaha. Ennél több bizonyosságra nem lehet szükségem.
Az alábbi videóra kattintva arról hallhatsz, hogyan és miért kezdenek érzelmeket táplálni az emberek a mesterséges intelligencia iránt:
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