„Nem kutakodtam. Egyszerűen megláttam egy megnyitott beszélgetést közte és a mesterséges intelligencia között” – a 27 éves nő nem volt felkészülve arra, amit 49 éves férje telefonjában talált. Nem tudta, mihez kezdjen a helyzettel, ezért az internetezőkkel osztotta meg magánéletének sokkoló és bizarr eseményét.

„Már jó ideje egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal folytatott erotikus beszélgetést a férjem.”

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A nő rajtakapta a párját, hogy a mesterséges intelligenciával folytat erotikus és érzelemdús beszélgetéseket.

Amikor számonkérte, a férfi csak mentegetőzött, és kibújt a felelősség alól.

Az eset után a nő az interneten kért tanácsot.

A mesterséges intelligencia az új digitális társ?

A fiatal nő egy véletlen folytán pillantotta meg, hogy a férje szexuális töltetű beszélgetést folytat egy AI chatbottal. Amikor meglátta, azonnal bele is olvasott a beszélgetésbe. Pörgetett és pörgetett, de az üzenetváltás nem ért véget. Ki tudja, mióta tartott ez a bizarr viszony.

„Egyre kiábrándítóbb üzenetekre lettem figyelmes” – a nő először azt gondolta, hogy ez biztosan csak valami vicc lehet. Valamilyen beteges szerepjáték. Azonban minél többet olvasott, annál kellemetlenebb érzések kerítették hatalmába.

A férfi nem kérdéseket tett fel a mesterséges intelligenciának… Flörtölt vele, becézgette, szerelmet vallott neki. A társalgás nemcsak erotikus, de rendkívül intim is volt.

Olyan mondatokat írt le az AI-nak, amilyeneket nekem az együtt töltött hat év alatt egyszer sem mondott.

A nő beszámolójában arról írt, milyen mélyen megrázó volt látni, hogy a társa szexuálisan és érzelmileg is kapcsolódik egy chatbothoz, mintha az egy valódi személy lenne.

Szembesítette a mesterséges intelligenciával viszonyt folytató férjét

A nő néhány nap gondolkodás után úgy döntött, beszél a férjével. Megkérdezte tőle, miért szexchatel és folytat intim beszélgetéseket az AI-jal. A férj válasza rövid és velős volt:

„Kíváncsi voltam.”

– de a nő nem adta fel:

„Ha csak kíváncsiság volt, akkor miért írod neki azt, hogy szereted? Miért létesítesz vele tulajdonképpen szexuális kapcsolatot?” – a nő elmondása szerint a férfi ettől láthatóan ingerültté vált, és folyamatosan ugyanazt ismételgette: