3 meglepő dolog, ami újra lángra lobbantja a vágyat 50 felett

Este tíz, fáradtan jó éjszakát kívántok egymásnak, és mindenki a saját oldalára fordul. Ismerős? A legtöbb párnak igen, csak nem szívesen vallják be. A közelség lassan, észrevétlenül alakul rutinná, időközben pedig a libidó is eltűnik, a szexuális együttlétek száma pedig minimálisra csökken, vagy az együttlétek teljesen megszűnnek. A jó hír, hogy a vágyfokozás 50 felett, több éve tartó párkapcsolatban is lehetséges, és egyszerűbb, mint gondolnád.

Szexuális vágyfokozás 50 felett – 3 egyszerű tipp a libidó növelésére

David Warner és Heidi Lyons amerikai szociológusok nemrég 595, több éve házasságban élő pár adatait elemezték, és kimutatták: azok a párok, akik kevesebbet bújnak ágyba, mint ahányszor valójában igényelnék azt, magányosabbnak érzik magukat akkor is, ha egyébként szeretik egymást. Esetükben nem a szex hiánya, hanem annak elvárt és valós mennyisége közötti különbség a probléma. Ilyen esetben sokat segíthet, ha megpróbáljuk növelni egymás libidóját. Ehhez azonban az kell, hogy vágyat ébresszünk önmagunkban és a másikban. Ebben segít az alábbi három trükk!

Apró, érzéki érintések

Nem minden érintés egyforma. Van, amelyik egyszerűen a törődés jele, és van, amelyik a kötődést erősíti és vágyat ébreszt a másikban; amikor a párod érzi, hogy mindketten ott vagytok a pillanatban. Ez utóbbitól az agyban oxitocin, vagyis szeretethormon szabadul fel, amely a bizalomért és a közelségérzetért felel. Ehhez elég egy valódi, hosszú, legalább hat másodpercig tartó ölelés, egy esti masszázs vagy csendes, intim összebújás is, amiből már lehet építkezni.

Vágykeltő illatok

Az orrunk közvetlenül az agy érzelmi és emlékeket tároló részéhez kapcsolódik, így az illatoknak különleges erejük van: egyetlen ismerős aroma pillanatok alatt visszarepíthet egy régi nyaralás vagy egy korábbi együttlét pillanataihoz. Ha a mindennapokban használni kezdesz egy jelentéssel bíró közös illatot akár illatgyertya, akár textilfrissítő vagy parfüm formájában, azzal a vágyat is felébresztheted a párodban.

Valami új

Az agy minden újdonságra reagál. Ilyenkor dopamin szabadul fel, ami az örömérzetért és motivációért felel – és pont ez az alapja a vágyfokozásnak is. Egy ismeretlen étterem, egy közösen kipróbált új recept, egy film, amelyet még egyikőtök sem látott, mind remek lehetőség arra, hogy együtt éljetek meg valami újat, és közben egymásra is figyeljetek. Ettől hirtelen újra érdekesebbnek, kívánatosabbnak tűntök majd egymás számára.

