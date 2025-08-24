Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
5+1 vágyfokozó kristály, amely felturbózza az együttléteket – Így használd azokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 20:45
Unod, hogy mindig ugyanaz a forgatókönyv az ágyban? Itt az ideje felfrissíteni a kapcsolatot! A cikkünkben bemutatott kristályok segítenek abban, hogy újra izgalmat, gyengédséget és közelséget vigyél az együttlétekbe.
Bors
A szerző cikkei

A kristályok nem csak szépek – ennél sokkal többre képesek. Egyre többen használják azokat arra, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat, visszahozzák bele az érzékiséget, és felfrissítsék azokat az intim pillanatokat, amelyek egy kicsit megfakultak a hétköznapok során. Nem kell ezoterikusnak lenni hozzá – csak nyitottnak. Ha adsz egy esélyt ezeknek a köveknek, garantáltan érezni fogod a változást.

Vágyfokozó kristályokat pakol egy nő egy asztalon
Bizonyos kristályok vágyfokozóként hatnak.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

5 kristály, amely újra fellobbantja a lángot a hálószobában

1. Karneol – amikor kell egy kis tűz

Karneol kristály
A karneol gyógyhatása az éltető és pozitív energiákhoz kapcsolódik.
Fotó: MXW Stock /  Shutterstock 

Ez a narancsvörös vágykeltő kristály igazi élénkítő hatással van a testre és a vágyra. Előhozza azt a játékos, energikus oldalad, amelyet talán már el is feledtél. Segít abban is, hogy könnyebben elengedd a gátlásokat, és ne agyalj azon, „hogy nézel ki”, vagy „mit gondol a másik”. Csak te vagy, ő van – és a pillanat.

2. Rózsakvarc – a gyengédség és intimitás köve

Rózsakvarc kristály
A rózsakvarcnak termékenységfokozó hatása is van.
Fotó: Andriana Syvanych /  Shutterstock 

A rózsakvarc abban segít, hogy nyitottabb és szeretetteljesebb legyél – nemcsak a párod felé, hanem saját magaddal szemben is. Erősíti a meghittséget, a használata mélyebb, őszintébb összebújásokhoz vezet, így az együttlétekkor nemcsak a testek, a szívek is összeérnek. Tökéletes választás, ha újra közelebb akarsz kerülni valakihez, akit régóta szeretsz.

3. Gránát – amikor szenvedélyre vágysz

Gránát kristály
Tudtad, hogy a gránát regeneráló hatással is bír?
Fotó: Minakryn Ruslan /  Shutterstock 

A gránát az egyik leghatásosabb vágyfokozó kristály. Akkor segít, ha úgy érzed, kicsit ellaposodtak a közös esték, és jó lenne újra fellobbantani a tüzet. Erőteljes, energikus hatása arra ösztönöz, hogy kezdeményezz, merj új dolgokat kipróbálni, és ne hagyd, hogy a rutin megölje a vágyat.

4. Holdkő – női érzékiség felszínre hozva

holdkő, vágyfokozó kristály
A holdkő az érzelmi stabilitás megőrzésében is a segítségedre lehet.
Fotó: Hyperborean_treasures /  Shutterstock 

A holdkő energiái a női test és lélek legbensőbb rétegeit érintik meg. Finoman segítenek újra felfedezni a saját érzékiségedet, azt a természetes lágyságot és vonzást, ami a bensődből fakad.  

5. Ametiszt – nyugalom, kapcsolódás, ellazulás

ametiszt, kristály, vágykeltő
Az ametiszt a hormonegyensúly megtartásában is a segítségedre lehet
Fotó: Minakryn Ruslan /  Shutterstock 

Az ametiszt ellazítja az elmét, csökkenti a feszültséget és megteremti azt a légkört, amelyben valódi kapcsolódás születhet. Különösen jó választás, ha túl sok stressz és kevés gyengédség ér. Segít „lelassítani” és megérkezni egymáshoz – fejben és testben is.

Hogy használd a segítő ásványokat?

Nem bonyolult – csak tedd ki a választott kristályt az éjjeliszekrényre, tartsd a közeledben, vagy csak nézz rá, mielőtt közelebb bújnál a párodhoz. Az eredmény sokszor már az első próbálkozás után érezhető.

Testi és lelki kapcsolat egyensúlyban

A kristályoknak sajátos rezgésük van, amit nem látni, csak érezni lehet. Vannak, amelyek a vágyat erősítik, mások a meghittség érzését mélyítik el. Egyes kövek segítenek ellazulni, mások felszabadítják a benned szunnyadó szenvedélyt. Ugyanakkor mindegyikben közös, hogy segítenek nemcsak a testi, de a lelki kapcsolódásban is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
