5+1 vágyfokozó kristály, amely felturbózza az együttléteket – Így használd azokat

A kristályok nem csak szépek – ennél sokkal többre képesek. Egyre többen használják azokat arra, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat, visszahozzák bele az érzékiséget, és felfrissítsék azokat az intim pillanatokat, amelyek egy kicsit megfakultak a hétköznapok során. Nem kell ezoterikusnak lenni hozzá – csak nyitottnak. Ha adsz egy esélyt ezeknek a köveknek, garantáltan érezni fogod a változást.

Bizonyos kristályok vágyfokozóként hatnak.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

5 kristály, amely újra fellobbantja a lángot a hálószobában

1. Karneol – amikor kell egy kis tűz

A karneol gyógyhatása az éltető és pozitív energiákhoz kapcsolódik.

Fotó: MXW Stock / Shutterstock

Ez a narancsvörös vágykeltő kristály igazi élénkítő hatással van a testre és a vágyra. Előhozza azt a játékos, energikus oldalad, amelyet talán már el is feledtél. Segít abban is, hogy könnyebben elengedd a gátlásokat, és ne agyalj azon, „hogy nézel ki”, vagy „mit gondol a másik”. Csak te vagy, ő van – és a pillanat.

2. Rózsakvarc – a gyengédség és intimitás köve

A rózsakvarcnak termékenységfokozó hatása is van.

Fotó: Andriana Syvanych / Shutterstock

A rózsakvarc abban segít, hogy nyitottabb és szeretetteljesebb legyél – nemcsak a párod felé, hanem saját magaddal szemben is. Erősíti a meghittséget, a használata mélyebb, őszintébb összebújásokhoz vezet, így az együttlétekkor nemcsak a testek, a szívek is összeérnek. Tökéletes választás, ha újra közelebb akarsz kerülni valakihez, akit régóta szeretsz.

3. Gránát – amikor szenvedélyre vágysz

Tudtad, hogy a gránát regeneráló hatással is bír?

Fotó: Minakryn Ruslan / Shutterstock

A gránát az egyik leghatásosabb vágyfokozó kristály. Akkor segít, ha úgy érzed, kicsit ellaposodtak a közös esték, és jó lenne újra fellobbantani a tüzet. Erőteljes, energikus hatása arra ösztönöz, hogy kezdeményezz, merj új dolgokat kipróbálni, és ne hagyd, hogy a rutin megölje a vágyat.

4. Holdkő – női érzékiség felszínre hozva

A holdkő az érzelmi stabilitás megőrzésében is a segítségedre lehet.

Fotó: Hyperborean_treasures / Shutterstock

A holdkő energiái a női test és lélek legbensőbb rétegeit érintik meg. Finoman segítenek újra felfedezni a saját érzékiségedet, azt a természetes lágyságot és vonzást, ami a bensődből fakad.

5. Ametiszt – nyugalom, kapcsolódás, ellazulás

Az ametiszt a hormonegyensúly megtartásában is a segítségedre lehet

Fotó: Minakryn Ruslan / Shutterstock

Az ametiszt ellazítja az elmét, csökkenti a feszültséget és megteremti azt a légkört, amelyben valódi kapcsolódás születhet. Különösen jó választás, ha túl sok stressz és kevés gyengédség ér. Segít „lelassítani” és megérkezni egymáshoz – fejben és testben is.