Az ölelés tényleg gyógyíthat? 8 megdöbbentő tény, amiről valószínűleg még te sem hallottál

Sokszor nincs is jobb egy nyugtató ölelésnél, hiszen ez nemcsak egy fizikai kontaktus, hanem egy mély üzenet hordozója két ember között. Azonban napjainkban egyre kevesebb időt szánunk az érintésre, hiszen sok esetben inkább virtuálisan küldünk egymásnak egy ölelést. Pedig ez az őszinte gesztus rendkívül pozitívan hat az egészségünkre és kapcsolataikra. De vajon miért tartják gyógyító hatásúnak? Íme a válasz és néhány érdekesség!

Némelyik öleléssel kapcsolatos tény még téged is meglephet!

Fotó: PeopleImages

Az érintés varázsa – Ebben rejlik az ölelés ereje

Számos biológiai oka van annak, hogy átkarolunk valakit, mellyel kapcsolatban már rengeteg kutatás született kiemelve az ölelés életünkben betöltött pozitív szerepét, amiket most össze is gyűjtöttünk.

Segít enyhíteni a stresszt és a fájdalmat

Biztosan tapasztaltad már, amikor édesanyád vagy egy barátod megölelt egy nehéz időszakban, szinte úgy érezted, mintha megkönnyebbülne a lelked. Ez pedig nem véletlen, hiszen a fizikai kontaktus során felszabaduló oxitocin segít enyhíteni a stresszt. Bár sokan úgy vélik, hogy az ölelés csak lelkileg tud feltölteni minket, kutatások támasztják alá, hogy az oxitocinnak köszönhetően enyhítheti a fájdalmat is.

Hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez

Egy 2014-es kutatás szerint az ölelés erősíti az immunrendszert azáltal, hogy redukálja a fertőzések kockázatát. Mivel a gesztus felveszi a harcot a náthával, nem árt, ha ősszel még többet adsz belőle, mint szoktál.

Megerősíti és elmélyíti a kapcsolatokat

Ugye te is azonnal átkarolnád azt a számodra kedves személyt, akit szomorúnak látsz? Ez nem véletlen, ugyanis ilyenkor ösztönösen vágyunk erre az őszinte gesztusra, amivel akár teljesen fel is dobhatjuk a másik napját. Hiszen az ölelés szavak nélkül üzeni, hogy „rám számíthatsz”, „fontos vagy nekem” és „megértelek”.

Az ölelés segít elmélyíteni a kapcsolatokat

Fotó: Hinterhaus Productions

Boldogságot csempész az életünkbe

Mivel az ölelés növeli a szerotoninszintet, – ami többek között felelős a hangulatért is –sokkal magabiztosabbnak és boldogabbnak érezhetjük magunkat.

Egyéb érdekességek az ölelésről

Randy Walters arizonai étterem-tulajdonos 2018-as nyugdíjba vonulása előtt „ingyenes öleléseket” hirdetett, amit egy táblára írt ki az étterme elé. Manapság pedig egyre többen hívják fel a figyelmet az ölelés jelentőségére hasonló plakátokkal, az erről készült videókat pedig a közösségi médiában is megosztják.