5+1 veszély, amit az együttlétek hiánya okoz

Tudományosan bizonyított, hogy a rendszeres intim együttlétek csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, kalóriát égetnek, serkentik a vérkeringést és a hormonháztartást, és nem utolsósorban javítják a hangulatot. Mi történik azonban akkor, ha ez a természetes örömforrás hiányzik az életünkből? A testünk és a lelkünk is jelzi, ha elmaradnak az együttlétek, hiszen feszültebbé, ingerlékenyebbé válhatunk, romlik a koncentrációnk, az alvásunk minősége, sőt az étvágyunk is megváltozhat. Alább bemutatjuk hat élettani következményét az intim együttlétek hiányának.
A szeretkezés hiánya és a depresszió között kimutatható kapcsolat van. A Floridai Egyetem kutatói szerint azok az emberek, akik hosszabb ideig nem élnek nemi életet, gyakrabban küzdenek lehangoltsággal, szorongással és önértékelési problémákkal. Ennek egyik oka, hogy az együttlétek során termelődő endorfinok és oxitocin természetes boldogsághormonként hatnak, ezek hiánya pedig nyomot hagy a hangulatunkon.
Egy intim együttlét felér egy enyhébb kardióedzéssel. Egy aktus során a szívritmus 70-ről akár 150 ütésre is felgyorsulhat percenként. Kutatások szerint ha valaki hetente két-három alkalommal szeretkezik, akár 50 százalékkal is csökkentheti a szívroham kialakulásának kockázatát. A rendszeres nemi élet emellett serkenti a vérkeringést, javítja a vérellátást, és segíti a szervezet oxigénellátását.
A kielégítő nemi élet tulajdonképpen a természetes szépségápolás egyik formája. A női szervezet ilyenkor több ösztrogént termel, ami látványosan simább bőrt és egészségesebb, fényesebb hajat eredményez.
A csúcsra jutás során hormonok szabadulnak fel (például oxitocin és prolaktin), amelyek segítik a testi-lelki ellazulást, így könnyebben jön álom a szemedre és mélyebb, pihentetőbb lesz az alvás. Akik ritkábban élnek nemi életet, gyakrabban küzdenek álmatlansággal, nyugtalan alvással vagy korai ébredéssel.
Az intimitás nemcsak fizikai, hanem érzelmi közelséget is ad. Ha valaki kívánatosnak érzi magát, az növeli az önértékelését. A tartós szexhiány viszont ennek az ellenkezőjét eredményezheti: önbizalomvesztéshez, testképzavarhoz és párkapcsolati bizonytalansághoz vezethet.
Az elégedett emberek általában hatékonyabbak, kreatívabbak és motiváltabbak a munkában is. Az együttlétek során termelődő dopamin javítja a koncentrációt és az energiaszintet, a hormon hiánya ellenben fáradékonyságot, szétszórtságot és kedvetlenséget okozhat.
