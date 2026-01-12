5+1 veszély, amit az együttlétek hiánya okoz

Tudományosan bizonyított, hogy a rendszeres intim együttlétek csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, kalóriát égetnek, serkentik a vérkeringést és a hormonháztartást, és nem utolsósorban javítják a hangulatot. Mi történik azonban akkor, ha ez a természetes örömforrás hiányzik az életünkből? A testünk és a lelkünk is jelzi, ha elmaradnak az együttlétek, hiszen feszültebbé, ingerlékenyebbé válhatunk, romlik a koncentrációnk, az alvásunk minősége, sőt az étvágyunk is megváltozhat. Alább bemutatjuk hat élettani következményét az intim együttlétek hiányának.

Az intim együttlétek hiánya depresszióhoz vezethet.

1. Hajlamosabbá tesz a depresszióra

A szeretkezés hiánya és a depresszió között kimutatható kapcsolat van. A Floridai Egyetem kutatói szerint azok az emberek, akik hosszabb ideig nem élnek nemi életet, gyakrabban küzdenek lehangoltsággal, szorongással és önértékelési problémákkal. Ennek egyik oka, hogy az együttlétek során termelődő endorfinok és oxitocin természetes boldogsághormonként hatnak, ezek hiánya pedig nyomot hagy a hangulatunkon.

2. Romolhat a keringés és a szív egészsége

Egy intim együttlét felér egy enyhébb kardióedzéssel. Egy aktus során a szívritmus 70-ről akár 150 ütésre is felgyorsulhat percenként. Kutatások szerint ha valaki hetente két-három alkalommal szeretkezik, akár 50 százalékkal is csökkentheti a szívroham kialakulásának kockázatát. A rendszeres nemi élet emellett serkenti a vérkeringést, javítja a vérellátást, és segíti a szervezet oxigénellátását.

3. Az együttlétek hiánya a bőrön és a hajon is meglátszik

A kielégítő nemi élet tulajdonképpen a természetes szépségápolás egyik formája. A női szervezet ilyenkor több ösztrogént termel, ami látványosan simább bőrt és egészségesebb, fényesebb hajat eredményez.

4. Rosszabbul alszol

A csúcsra jutás során hormonok szabadulnak fel (például oxitocin és prolaktin), amelyek segítik a testi-lelki ellazulást, így könnyebben jön álom a szemedre és mélyebb, pihentetőbb lesz az alvás. Akik ritkábban élnek nemi életet, gyakrabban küzdenek álmatlansággal, nyugtalan alvással vagy korai ébredéssel.