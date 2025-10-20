Párkapcsolat intim együttlét nélkül? Gyakrabban előfordul, mint hinnéd

A „sexless marriage”, vagyis az intim együttlétektől mentes házasság kifejezése gyakran ijesztőnek hat, de valójában meglepően gyakori például az Egyesült Államokban. Mit jelent ez pontosan, és valóban gond, ha nincs együttlét? Kezdjük az alapokkal.
A szakértők szerint sexless, vagy alacsony szexuális aktivitású házasságnak azt nevezhetjük, ha a partnerek éves szinten kevesebb mint 10 alkalommal élnek nemi életet. Egyesek ennél rövidebb periódust is elfogadnak kritériumnak, például egy hónapig tartó szexmentességet. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a kapcsolatban nincs szeretet. Amíg a pár tagjai egyetértenek az intim életük intenzitását tekintve, lehet boldog és kielégítő kapcsolatuk együttlétek nélkül is. A fő kérdés, hogy az érintettek mindketten ugyanolyan jól viselik-e az együttlétek hiányát?
Az Egyesült Államokban a házaspárok 10–20 százaléka él olyan kapcsolatban, amelynek csak ritkán része az intimitás. Rövidebb házasságokban ez az arány alacsonyabb, de 10–15 év után már 20–30 százalék is lehet. Japánban még drámaibb a helyzet: a házaspárok közel fele hónapokig nem él nemi életet. A jelenség tehát egyáltalán nem ritka, és nem is egyetlen kultúrára jellemző. A Journals of Gerontology egy 2019 májusában megjelent kutatása szerint 1900 házasságban élő, 57 és 85 év közötti személy közül 40 százalék nem szexelt az előző évben, ám mivel sokan nem szívesen beszélnek a szexuális életükről – vagy annak hiányáról –, ez a szám alacsonyabb, de még úgy is jelentős lehet.
Az idő múlásával a legtöbb kapcsolatban alábbhagy a vágy. Előfordul, hogy mindkét félnek alacsony a libidója, vagy csak nem igénylik gyakran az együttléteket. Sokszor az élet eseményei állnak a háttérben: terhesség, gyereknevelés, egészségi problémák, munkahelyi stressz, kimerültség, vagy az öregedés természetes hatásai. A háttérben tehát többféle ok állhat, idesorolva még a kommunikáció hiányát, valamint az érzelmi eltávolodást.
Ha az együttlétek hiánya mögött fizikai ok áll (például betegség), és a pár mindkét tagja elfogadja ezt a helyzetet, továbbra is lehetnek boldogok. Az intimitás más formái – ölelés, kézfogás, összebújás, masszírozás – is fenntarthatják a közelséget.
Gond akkor lehet, ha az egyik félnek alacsony a libidója, a másiknak viszont nem. Ez előfordulhat egészségügyi okból vagy érzelmi problémák miatt, mint az intimitás hiánya, neheztelés, túlzott pornófogyasztás vagy hűtlenség.
Nem szabad elfelejteni, hogy nincs „mindenkire érvényes” szabály. Ami az egyik párnak teljesen kielégítő, az másoknál komoly feszültséget okozhat. A kulcs a nyílt kommunikáció, hogy a felek őszintén megbeszéljék, mit szeretnének, és mire van szükségük.
Bár a szexmentes kapcsolat nem feltétlen rossz, nem is ez a cél. A szeretkezés számos lelki és testi előnyel jár: erősíti az érzelmi kötődést és egészségügyi szempontból is jótékony. A Cleveland Clinic szerint óránként akár 150 kalória is elégethető egy intim együttlét során, sőt a szívre is jótékony hatással van, ha időnként összegyűrjük a lepedőt. Egy 2019-es tanulmány szerint azok a szívinfarktus-túlélők, akiknek hetente többször volt részük aktusban, 27 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg a következő 20 évben, mint azok, akik egyáltalán nem éltek nemi életet.
Az együttlét nélküli házasság tehát nem feltétlenül egyenlő a boldogtalan házassággal. Az számít, mennyire találják meg a párok a saját egyensúlyukat – legyen az aktív szexuális élet, vagy más módon megélt intimitás.
