Párkapcsolat intim együttlét nélkül? Gyakrabban előfordul, mint hinnéd

A „sexless marriage”, vagyis az intim együttlétektől mentes házasság kifejezése gyakran ijesztőnek hat, de valójában meglepően gyakori például az Egyesült Államokban. Mit jelent ez pontosan, és valóban gond, ha nincs együttlét? Kezdjük az alapokkal.

Legyél nyitott a pároddal, beszéljétek meg, kinek milyen igényei vannak az együttlétek terén, beleértve a nem szexuális érintkezést is.

Fotó: Marko Aliaksandr

Mit jelent a „sexless marriage”?

A szakértők szerint sexless, vagy alacsony szexuális aktivitású házasságnak azt nevezhetjük, ha a partnerek éves szinten kevesebb mint 10 alkalommal élnek nemi életet. Egyesek ennél rövidebb periódust is elfogadnak kritériumnak, például egy hónapig tartó szexmentességet. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a kapcsolatban nincs szeretet. Amíg a pár tagjai egyetértenek az intim életük intenzitását tekintve, lehet boldog és kielégítő kapcsolatuk együttlétek nélkül is. A fő kérdés, hogy az érintettek mindketten ugyanolyan jól viselik-e az együttlétek hiányát?

Bár a modern kultúrában sokszor a szenvedélyes, gyakori aktus a „norma”, a statisztikák mást mutatnak

Az Egyesült Államokban a házaspárok 10–20 százaléka él olyan kapcsolatban, amelynek csak ritkán része az intimitás. Rövidebb házasságokban ez az arány alacsonyabb, de 10–15 év után már 20–30 százalék is lehet. Japánban még drámaibb a helyzet: a házaspárok közel fele hónapokig nem él nemi életet. A jelenség tehát egyáltalán nem ritka, és nem is egyetlen kultúrára jellemző. A Journals of Gerontology egy 2019 májusában megjelent kutatása szerint 1900 házasságban élő, 57 és 85 év közötti személy közül 40 százalék nem szexelt az előző évben, ám mivel sokan nem szívesen beszélnek a szexuális életükről – vagy annak hiányáról –, ez a szám alacsonyabb, de még úgy is jelentős lehet.

Miért lehet jó egy intim együttlét nélküli kapcsolat, és mi állhat a háttérben?

Az idő múlásával a legtöbb kapcsolatban alábbhagy a vágy. Előfordul, hogy mindkét félnek alacsony a libidója, vagy csak nem igénylik gyakran az együttléteket. Sokszor az élet eseményei állnak a háttérben: terhesség, gyereknevelés, egészségi problémák, munkahelyi stressz, kimerültség, vagy az öregedés természetes hatásai. A háttérben tehát többféle ok állhat, idesorolva még a kommunikáció hiányát, valamint az érzelmi eltávolodást.