10 trükk, amivel a manipulátorok a fejedbe férkőznek, és közben észre sem veszed

A manipulátorokat épp az teszi veszélyesség, hogy sokszor a legszimpatikusabb, legszórakoztatóbb vagy legkedvesebb szándékot érzékeled felőlük az egész társaságban.

Ilyen egy igazi manipulátor anatómiája

Észrevétlen módokon képes a gondolataidba férkőzni, még nem táncolsz úgy, ahogyan ő – igaz hangtalanul, de – fütyül. Állandóan kételkedsz magadban és a saját döntéseidben. Úgy érzed tojáshéjakon lépkedsz, amikor beszélgettek. Folyton elnézést kérsz és megkérdőjelezed azt is, amiben korábban biztos voltál.

Ha eleget tudsz, az segíthet felismerni, ha egy ilyen ember próbál irányítani, és nem leszel egy manipulátor áldozata. Mutatunk 10 módszert, amit előszeretettel alkalmaznak a befolyásolás érdekében.

10 módszer, amit a manipulátorok alkalmaznak, hogy a fejedbe férkőzzenek

1. Karizma

Ahogyan azt már említettük, a manipulátorokról általában elmondható, hogy jó a beszélőkéjük és szuperül hízelegnek. Úgy érzed különleges figyelmet szentelnek neked, amitől te megad is különlegesnek érzed magad. Love bombing.

Majd ez egy idő után elmúlik. Kevesebb kérdés, érdeklődés, figyelem. Te pedig harcolsz azért az élményért, amit korábban – számodra érthetetlen okokból kifolyólag – megkaptál. Sőt, hozzá is szoktál.

2. Sosem hibáznak

Egy manipulátor fő szabálya az, hogy ő sosem tévedhet, sosem ronthat el semmit, sosem hibázhat. Ha neked valami rosszul esett, az biztosan csak azért lehetett, mert félreértetted, túlreagáltad stb.

Ne lepődj meg, ha a vita végén úgy érzed, még neked kellene bocsánatot kérned tőle, amiért jogtalan dolgokat vágott a fejedhez.

3. Halálos hallgatás

A manipulátorok nem igazán szeretnek túlzott energiát fektetni egy probléma vagy konfliktus megoldásába. Ha mégis felmerül valami, eltűnnek: nem írnak, nem hívnak, de még csak nem is válaszolnak, ha te keresed őket.

Ez a csendes büntetés pedig könnyen odáig fajul, hogy végül te esel kétségbe, és kezdesz harcolni azért, hogy elérd végre.

4. Valahogy minden róla szól

Lehet, hogy kérdez valamit arról, hogy milyenek a napjaid, de a beszélgetés végén, biztos arról lesz már szó, hogy ő milyen gondokkal néz szemben, vagy épp mire vágyik mindennél jobban.