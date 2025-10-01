10 trükk, amivel a manipulátorok a fejedbe férkőznek, és közben észre sem veszed

A manipulátorokat épp az teszi veszélyesség, hogy sokszor a legszimpatikusabb, legszórakoztatóbb vagy legkedvesebb szándékot érzékeled felőlük az egész társaságban.
Észrevétlen módokon képes a gondolataidba férkőzni, még nem táncolsz úgy, ahogyan ő – igaz hangtalanul, de – fütyül. Állandóan kételkedsz magadban és a saját döntéseidben. Úgy érzed tojáshéjakon lépkedsz, amikor beszélgettek. Folyton elnézést kérsz és megkérdőjelezed azt is, amiben korábban biztos voltál.
Ha eleget tudsz, az segíthet felismerni, ha egy ilyen ember próbál irányítani, és nem leszel egy manipulátor áldozata. Mutatunk 10 módszert, amit előszeretettel alkalmaznak a befolyásolás érdekében.
Ahogyan azt már említettük, a manipulátorokról általában elmondható, hogy jó a beszélőkéjük és szuperül hízelegnek. Úgy érzed különleges figyelmet szentelnek neked, amitől te megad is különlegesnek érzed magad. Love bombing.
Majd ez egy idő után elmúlik. Kevesebb kérdés, érdeklődés, figyelem. Te pedig harcolsz azért az élményért, amit korábban – számodra érthetetlen okokból kifolyólag – megkaptál. Sőt, hozzá is szoktál.
Egy manipulátor fő szabálya az, hogy ő sosem tévedhet, sosem ronthat el semmit, sosem hibázhat. Ha neked valami rosszul esett, az biztosan csak azért lehetett, mert félreértetted, túlreagáltad stb.
Ne lepődj meg, ha a vita végén úgy érzed, még neked kellene bocsánatot kérned tőle, amiért jogtalan dolgokat vágott a fejedhez.
A manipulátorok nem igazán szeretnek túlzott energiát fektetni egy probléma vagy konfliktus megoldásába. Ha mégis felmerül valami, eltűnnek: nem írnak, nem hívnak, de még csak nem is válaszolnak, ha te keresed őket.
Ez a csendes büntetés pedig könnyen odáig fajul, hogy végül te esel kétségbe, és kezdesz harcolni azért, hogy elérd végre.
Lehet, hogy kérdez valamit arról, hogy milyenek a napjaid, de a beszélgetés végén, biztos arról lesz már szó, hogy ő milyen gondokkal néz szemben, vagy épp mire vágyik mindennél jobban.
Szeretik az olyan embereket becserkészni maguk köré, akik láthatóan érzékenyek, empatikusan, szenzitívebbek vagy bizonytalanabbak az átlagnál. Ilyenkor jön a szokásos túláradó figyelem, majd apró lépésekben ingatják meg az önbizalmukat, hogy azt érezzék, szükségük van rájuk.
Ügyelnek arra, hogy ne bukjanak le. Inkább kisebb füllentésekkel befolyásolják az ítélő- vagy épp emlékezőképességedet, minthogy megkockáztassák, hogy lebukjanak egy nagyobb hazugsággal.
Az elején csak azt érzed, nem tudja kezelni a feléd irányuló túláradó szeretetét. Hogy csak veled akarja tölteni az idejét. Hogy arra vágyik, csak az övé legyen a figyelmed. Aztán egy idő után beválik, és egyre kevesebbet látod a barátaidat, szeretteid, a világod beszűkül, te pedig kénytelen leszel egyre jobban rá támaszkodni.
Egyik kedvenc trükkjük, hogy aggodalmukat fejezik ki, miközben befolyásolni próbálják a döntéseidet. Szeretetnek, gondoskodásnak álcázzák a kontrollt.
Persze csak segíteni akarnak, miközben arról beszélnek, hogy mit vegyél fel a szülinapi bulira vagy kivel érdemes töltened a szabadidődet.
Azért előfordul, hogy egy manipulatív embert is sarokba szorítanak. Ilyenkor egyszerűen inkább hülyének tettetik magukat, minthogy vállalják a felelősséget tetteikért. Elfelejtik, nem tudják, nem emlékeznek miről van szó.
Azzal, hogy állandóan önmagukat mosdatják ki a kellemetlen szituációkból úgy, hogy inkább téged hibáztatnak, azt érik el, hogy egy idő után tényleg elgondolkodsz azon, hogy veled van-e a baj. Te vagy-e túl érzékeny, hisztis, feledékeny. Így lassan leépítik az önértékelésed.
