Családállítás: tényleg a felmenőid élete irányítja a tiédet is? Megdöbbentő titkok derülhetnek ki

De vajon mit jelent pontosan a családállítás, és hogyan lehetséges, hogy az őseink történetei ilyen erősen hatnak ránk? Miért van az, hogy bizonyos terhektől nem sikerül megszabadulnunk, mintha egy láthatatlan erő egyszerűen nem hagyná? Tényleg feloldhatók ezek a minták?

Mi az a családállítás, és honnan indult?

Így zajlik a családállítás, ami nem mindig kellemes élmény.

Mi a módszer lényege?

Mikor lehet hasznos a családállítás és mikor érdemes kipróbálni?

A családállítás sokak számára hoz változást és megnyugvást.

A családállítás módszerét a német terapeuta, Bert Hellinger dolgozta ki a 20. század második felében. Hellinger szerint a család nem csupán emberek csoportosulása, hanem egy sokkal mélyebb, láthatatlan rendszer, amelyben a felmenők sorsa, döntései és traumái tovább élnek. Ez a rendszer generációkon át hordozza a kimondatlan, feldolgozatlan történeteket. Egy súlyos anyagi összeomlás, egy kiközösített családtag vagy komoly betegségek, tragédiák hatása akár évtizedekkel később is megjelenhet valakinek az életében.

Nem csak a saját életedet éled

A családállítás egyik legmegdöbbentőbb alapgondolata, hogy nem minden érzés és minta a sajátunk. A felmenők sorsából hozott terhek sokszor észrevétlenül épülnek be a mindennapjainkba és a viselkedésünkbe. Ezért fordulhat elő, hogy valaki indokolatlan szorongást él meg, vagy újra és újra ugyanabba a párkapcsolati dinamikába kerül. Mintha egy láthatatlan, de idővel felismerhető forgatókönyv ismételné önmagát.

Hogy zajlik egy családállítás? Hátborzongató élményben lehet részünk

A családállítás általában egy csoportos folyamat, ahol az úgynevezett „állító” – vagyis az a személy, aki a problémájával érkezik – a résztvevők közül választ ki képviselőket a családtagjai megszemélyesítőinek. Ezek a képviselők úgy helyezkednek el térben körülötte ( közel vagy távol ), ahogyan az állító belül érzékeli a kapcsolatait a felmenőkkel.

És ezen a ponton kezd el valami igazán különös dolog történni: