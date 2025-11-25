9 jel, amiről biztosan felismered, hogy nárcisztikus a párod

Manapság divat lett dobálózni az olyan szavakkal, mint „nárcisztikus”, „pszichopata”, „bipoláris”. Ezek komoly személyiségzavarok, amelyek valós meglétéről szakember tud dönteni. Ugyanakkor vannak bizonyos jelek, amelyek árulkodók lehetnek. Alább a legtöbb nárcisztikusra jellemző kilenc ismérvet soroljuk fel. Ha ezeket figyelmesen sorra veszed, kiderülhet, ha egy nárcisztikus férfival élsz együtt.

Nem könnyű a párkapcsolat nárcisztikus férfival.

Fotó: Shutterstock

A nárcisztikus személyiségzavar gyökere a gyenge önértékelés.

A nárcizmusnak több felismerhető jele van.

Tudatossággal és határok meghúzásával egy nárcisztikussal is működőképes lehet egy párkapcsolat.

Mi az a nárcisztikus személyiségzavar?

A nárcisztikus személyiségzavar nem egyenlő a túlzott önbizalommal. Ez egy személyiségtípus, amikor a másik fél mindig saját magát helyezi előtérbe, állandóan csodálni kell. Kapcsolataiban dominálni, irányítani és kihasználni akar viszont semmi empátia nincs benne. Az elnevezés a görög mitológiából ered. A legenda szerint Narkisszoszt annyira elbűvölte vízből visszatükröződő saját arcképe, hogy végül belefulladt a vízbe.

9 jel, hogy nárcisztikus férfival élsz együtt

Nem könnyű egy párkapcsolat nárcisztikus férfival, ezért érdemes tisztában lenni a személyiségzavarra jellemző jellemvonásokkal, hogy a helyén tudjuk kezelni azokat. Ha az alábbiak közül több is igaz a párodra, akkor lehet, hogy nárcisztikus személyiséggel van dolgod.

1. Minden csak róla szól

Lehet, hogy a kapcsolatotok elején még a tenyerén hordozott, de idővel rájössz, hogy minden beszélgetés csak róla szól. Ha mesélsz valamiről magaddal kapcsolatban, gyorsan visszatereli a szót saját magára. Ha a problémádat osztanád meg vele, elintézi egy vállrándítással, vagy azonnal a saját bajait kezdi ecsetelni.

2. Nagyon fontos neki, hogy csodáld

A nárcisztikus ember folyamatos elismerésre és dicséretre vágyik. Ha nem kapja meg, gyakran megsértődik vagy dühös lesz. Ha nem érzi magát a középpontban, képes még jelenetet is rendezni, csak hogy visszaterelje magára a figyelmet.

3. Manipulatív és érzelmileg zsarol

Érezted már, hogy ha nemet mondasz valamire, azonnal bűntudatot kelt benned? Ha elmondod a véleményedet, úgy kiforgatja a szavaidat, hogy végül te érzed magad rossznak? Ez az érzelmi manipuláció egyik leggyakoribb formája, amit a nárcisztikus emberek mesterien alkalmaznak.