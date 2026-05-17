Sokkoló fordulat! Szabó Kitti új pasit villantott a válása után – Vajon mégis hűtlenség áll a háttérben?

A Barátok közt egykori sztárja, Szabó Kitti és férje, Oláh Martin még tavaly júniusban, egy mesébe illő, romantikus tatai ceremónián mondták ki a boldogító igent. Kapcsolatuk megbonthatatlannak tűnt, hiszen ekkor már kilenc éve szerették egymást, és szerelmük gyümölcseként megszületett közös kisfiuk, Félix is. A rajongók joggal hitték, hogy az idill örökké tart, a házasságuk azonban alig tíz hónap után zátonyra futott, amit a múlt hónapban jelentettek be.

Szabó Kitti Instagram oldalán jelentette be férjével közösen, hogy kapcsolatuk véget ért (Fotó: Mediaworks archív)

Tíz év után külön utakon folytatja Szabó Kitti és párja

Bár a házaspár egy közös videóban igyekezett tisztázni a helyzetet – ahol hárították a hűtlenségről szóló pletykákat és azt állították, hogy békében, barátként válnak el –, a legfrissebb események egészen más megvilágításba helyezik a történteket. Alig egyetlen hónap telt el azóta, hogy a nyilvánosság előtt is elismerték a házasságuk végét, a csinos színésznő szíve máris foglalt! Kitti nemrég egy nyilvános rendezvényen bukkant fel, ráadásul nem egyedül: egy sármos, külföldi férfi oldalán ragyogott.

Egyből továbblépett

A szerencsés kiválasztott nem más, mint Mostafa Biswas, aki az Egyesült Arab Emírségekből származik. Bár a színésznő korábban úgy nyilatkozott, hogy még nagyon kezdeti fázisban járnak, a napokban már egy meghitt, közös fotót is megosztott a közösségi médiában az új kedvesével, amin tisztán látszik a köztük lévő izzó harmónia.

Vajon tényleg igazat mondtak a videóban?

Ez a villámgyors továbblépés azonban azonnal beindította a találgatásokat és komoly lavinát indított el a kommentszekciókban. Vajon tényleg igazat mondtak a videóban? A rajongók és a bulvártémák iránt fogékony internetezők többsége most arra gyanakszik, hogy a hirtelen jött új szerelem nem a semmiből bukkant fel. Sokak szerint egyszerűen képtelenség egy tízéves kapcsolat után hetek alatt ilyen mélyen fejest ugrani egy új románcba.

A Reddit és a közösségi oldalak népe szinte készpénznek veszi: itt bizony csúnya megcsalás és hűtlenség állhatott a háttérben! A pletykák szerint a titokzatos külföldi férfi már jóval a hivatalos bejelentés előtt képbe kerülhetett, és ez vethetett véget a házasságnak. Bár Kitti határozottan tagadta, hogy harmadik fél miatt mentek volna szét, sokan azt furcsállják, hogy alig egy hónapja jelentették be a válást, és máris egy másik férfival mutatkozik.