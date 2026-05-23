Egy évvel eltűnése után végre megkerült: sajnos már csak a maradványai térhetnek haza

A yorki megyei halottkémhivatal május 15-én közölte, hogy az április közepén, Hanover közelében talált emberi maradványok a 39 éves Mark Hickshez tartoznak, aki még 2025 júniusában rejtélyes körülmények között eltűnt.

Végre kiderült mi történt az eltűnt férfivel

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A férfi maradványait egy erdős részen fedezték fel az East Middle Street közelében. Az azonosítás fogászati adatok alapján történt, miután a hatóságok több eltűnt személy ügyét is átvizsgálták. A hivatalos jelentés szerint Hicks halálát fulladás okozta, az esetet pedig öngyilkosságnak minősítették.

Nem ő volt az egyetlen, aki eltűnt

Mark Hicks 2025. június 22-én tűnt el, miután hajnalban elhagyta testvére otthonát Hanoverben. A nyomozók szerint később még látták őt egy közeli 7-Eleven üzletnél, ahol egy bordó színű teherautóba szállt be volt barátnőjével.

A férfi ezután nyomtalanul eltűnt. A család korábban arról beszélt, hogy Hicksnek nem volt állandó lakhelye, gyakran gyalog közlekedett a környéken, és nem volt nála telefon, autó vagy pénz sem. A rendőrség korábban hajléktalanszállókon és ideiglenes táborhelyeken is kereste őt, de nem találták meg.

Az ügyet tovább növeli a rejtély, hogy Hicks egyike annak a három férfinak, akik szinte ugyanabban az időszakban tűntek el Hanover környékén. Egy másik eltűnt férfi holttestét már 2025 júniusában megtalálták, míg a harmadik személyt a mai napig keresik – írja a People.