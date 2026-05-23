Egy évvel eltűnése után végre megkerült: sajnos már csak a maradványai térhetnek haza

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 21:30
Közel egy évvel az eltűnése után találták meg egy pennsylvaniai férfi holttestét egy erdős területen. A hatóságok most megerősítették a halál okát is.

A yorki megyei halottkémhivatal május 15-én közölte, hogy az április közepén, Hanover közelében talált emberi maradványok a 39 éves Mark Hickshez tartoznak, aki még 2025 júniusában rejtélyes körülmények között eltűnt.

Végre kiderült mi történt az eltűnt férfivel
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A férfi maradványait egy erdős részen fedezték fel az East Middle Street közelében. Az azonosítás fogászati adatok alapján történt, miután a hatóságok több eltűnt személy ügyét is átvizsgálták. A hivatalos jelentés szerint Hicks halálát fulladás okozta, az esetet pedig öngyilkosságnak minősítették.

Nem ő volt az egyetlen, aki eltűnt

Mark Hicks 2025. június 22-én tűnt el, miután hajnalban elhagyta testvére otthonát Hanoverben. A nyomozók szerint később még látták őt egy közeli 7-Eleven üzletnél, ahol egy bordó színű teherautóba szállt be volt barátnőjével.

A férfi ezután nyomtalanul eltűnt. A család korábban arról beszélt, hogy Hicksnek nem volt állandó lakhelye, gyakran gyalog közlekedett a környéken, és nem volt nála telefon, autó vagy pénz sem. A rendőrség korábban hajléktalanszállókon és ideiglenes táborhelyeken is kereste őt, de nem találták meg.

Az ügyet tovább növeli a rejtély, hogy Hicks egyike annak a három férfinak, akik szinte ugyanabban az időszakban tűntek el Hanover környékén. Egy másik eltűnt férfi holttestét már 2025 júniusában megtalálták, míg a harmadik személyt a mai napig keresik – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
