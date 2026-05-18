„A nős főnökömmel csaltam a pasimat: terhes vagyok, de fogalmam sincs, ki az apa!”

Az alkalmazott egy igencsak vad, titkokkal és hazugságokkal teli évről rántotta le a leplet, amely során egyszerre két férfival is rendszeresen, ráadásul teljesen védekezés nélkül bújt ágyba. Bár otthon egy szerető, fix párkapcsolat és egy gyanútlan barát várta, a mindennapi munkahelyi kísértésnek és a fülledt pillantásoknak képtelen volt ellenállni. Ezzel pedig olyan lavinát indított el, ami most az egész életét romba döntheti, hiszen a titkos viszony miatt most egy ártatlan gyermek sorsa a tét.

A titkos viszony gyümölcse hamarosan megszületik, de a hűtlen nő még mindig retteg a szülőszobától Fotó: sakkmesterke / shutterstock

Olcsó hotelek, vad menetek és a titkos viszony

A lány bevallotta, hogy a főnöke már az legelső napon teljesen megbabonázta, amikor körbevezették az irodában. Azonnal fellángolt közöttük a mindent elsöprő kémia.

Összenéztünk, és azt gondoltam: meg foglak fektetni! Meg is tettem

– emlékezett vissza a kezdetekre a nő, aki azóta is rendszeresen csalja a párját a felettesével.

Ez még tavaly júniusban történt, azóta titokban faljuk egymást. A főnökömmel elég vad időszakokat éltünk át olcsó hotelekben

– tette hozzá.

A helyzet azonban mostanra teljesen kicsúszott a kezei közül. Pozitív lett a terhességi tesztje, a pánik pedig teljesen eluralkodott rajta, ugyanis fogalma sincs, melyik férfi az igazi apa. Ráadásul a biológia is közbeszólt: korábban úgy hitte, egy 2024-es komoly műtétje miatt már soha nem lehet saját gyereke.

Retteg a szülőszobától

A kismama leginkább attól fél, hogy a lelepleződés pillanata pont a szülőszobán jön el.

Rettegek attól, hogy amikor kibújik a baba, pontosan úgy fog kinézni, mint a főnököm

– panaszolta kétségbeesetten. Bár matematikailag nagyobb az esély arra, hogy a barátja az apa – mivel vele töltött több időt –, a hotelekben töltött fülledt éjszakák miatt semmiben sem biztos.

Mit mond a szakértő?

A lány a történetével a Daily Star ismert szakértőjéhez, Jane O'Gormanhoz fordult segítségért. A tanácsadó szerint a nőnek most az első és legfontosabb feladata, hogy megnyugodjon, és a saját, valamint a születendő gyermeke egészségére koncentráljon, de a jövőt illetően kíméletlenül őszinte volt.

Amikor a baba végül megszületik, elvégeztethetsz egy DNS-tesztet az apaság bizonyítására – ha úgy gondolod, hogy ez a helyes lépés. Ez a te és a lelkiismereted ügye

– fogalmazott Jane, aki szerint komoly belső utazás vár a nőre. „Gondold át, mi szolgálja leginkább a gyermek érdekét. Aggaszt, hogy egy egész éven át titkos viszonyt folytattál a főnököddel – ez mégis miről szól? Miért érezted szükségét, hogy megcsald a barátodat?” – tette fel a kellemetlen, de jogos kérdéseket a szakértő.