„Ő volt a szomszédunk és a legjobb barátnőm, de kiderült, a férjemnek is”

Amikor beköltöztünk az új házba, azt hittem, megfogtuk az isten lábát. Kertváros, csend, és egy szomszédasszony, aki már az első napon házi sütivel várt minket a kerítésnél.
Anita pillanatok alatt az életem része lett. Tudod, az a típus, akinek odaadod a lakáskulcsot, aki tudja, melyik fiókban tartod a lázmérőt, és aki előbb észreveszi, ha levert vagy, mint te magad. A férjem, Márk is hamar megkedvelte. Sőt, néha már-már túl jól is kijöttek. Hányszor viccelődtem vele, hogy remélem, nem a férjemet akarja elcsábítani a receptjeivel! Ő meg csak nevetett, azzal a csilingelő hangjával. Én pedig, mint a naiv feleségek általában, örültem, hogy a két legfontosabb ember az életemben ilyen jól megérti egymást. Eszembe se jutott, hogy egy szerelmi háromszög részese vagyok.
A lebukás nem volt teátrális. Nem találtam őket félreérthetetlen helyzetben, és nem volt drámai levél sem a fiókban. Csak egy ottfelejtett telefon a kanapén, ami folyamatosan pittyegni kezdett. Az üzenetek tartalma pedig mindent elárult. A férjem és a legjobb barátnőm hónapok óta szeretők voltak és egy párhuzamos valóságban éltek, ahol én csak a zavaró tényező voltam.
Évekig hittem abban, hogy a szomszédunk, Anita a legjobb barátnőm. Együtt sírtunk a nehéz napokon, együtt ittuk a rozét a teraszon, miközben a férjeink a grillnél ügyködtek. Sosincs gyanúsabb annál, mint amikor valaki túl kedves, de én csak a szerencsét láttam a dologban. Azt gondoltam, kifogtam a főnyereményt: egy kedves férjet és egy hűséges barátnőt egyetlen telken belül.
Aztán elkezdtek feltűnni az apróságok. Egy túl hosszan tartó pillantás a kerti partin, egy elkapott mondatfoszlány, amit akkor még nem tudtam hova tenni. A gyanú lassan kúszik be az ember bőre alá, mint a hideg huzat, ami végül az egész házat átjárja.
A legfájdalmasabb nem is a megcsalás volt, hanem a szervezettség. Az üzenetekből kiderült: Anita szándékosan szervezett nekem különprogramokat, masszázst vagy vásárlást a városban, hogy addig a kerítésen átugorva Márkkal tölthesse az időt. Míg én hálálkodtam a „támogató” barátnőmnek, ő a hitvesi ágyamban nevetett rajtam.
De a sorsnak van humorérzéke, még ha fekete is. A bosszúm nem teátrális tányérdobálásban merült ki. Csendben maradtam. Napokig játszottam a naiv feleséget, miközben minden bizonyítékot elmentettem, és konzultáltam egy ügyvéddel. Aztán egy esős kedd délutánon, amikor Anita épp átugrott egy kávéra, közöltem velük a hírt: elválok és eladom a házat.
Azt hitték, ez a legnagyobb büntetés, de a java csak ekkor jött. Kiderült, hogy Anita a saját férjétől hónapok óta lopott, hogy finanszírozza a Márkkal tervezett új életüket. Amikor a bizonyítékok és a pénzügyi kivonatok az asztalra kerültek, a nagy szerelem kártyavárként omlott össze.
A pikáns fordulat? Márk nem Anita mellett kötött ki. Amint kiderült, hogy a vagyon és a kényelmes kertvárosi ház odavan, a férfi, akiért Anita mindent feláldozott, az első adandó alkalommal továbbállt egy harmadik nőhöz. Anita ott marad magányosan, vagyon nélkül, egy olyan környéken, ahol mindenki tudta, mit tett. Én pedig rájöttem: néha a legjobb dolog, ami történhet velünk, ha a sors kitakarítja mellőlünk a „legjobb” barátokat.
