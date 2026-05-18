„Ő volt a szomszédunk és a legjobb barátnőm, de kiderült, a férjemnek is”

A gyanakvás sokszor tévútra visz, és pont azt nem látjuk, ami az orrunk előtt van.

Egy jól felépített szerelmi háromszög alapja nem csak a vágy, hanem a közös titok is.

Az árulás mértékét gyakran csak akkor fogjuk fel, amikor a darabkák végül összeállnak.

Amikor beköltöztünk az új házba, azt hittem, megfogtuk az isten lábát. Kertváros, csend, és egy szomszédasszony, aki már az első napon házi sütivel várt minket a kerítésnél.

A szerelmi háromszög legfájóbb formája, amikor amikor a barátnőd az ellenfeled.

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / shutterstock

A szomszédasszony, aki túl sokat tudott

Anita pillanatok alatt az életem része lett. Tudod, az a típus, akinek odaadod a lakáskulcsot, aki tudja, melyik fiókban tartod a lázmérőt, és aki előbb észreveszi, ha levert vagy, mint te magad. A férjem, Márk is hamar megkedvelte. Sőt, néha már-már túl jól is kijöttek. Hányszor viccelődtem vele, hogy remélem, nem a férjemet akarja elcsábítani a receptjeivel! Ő meg csak nevetett, azzal a csilingelő hangjával. Én pedig, mint a naiv feleségek általában, örültem, hogy a két legfontosabb ember az életemben ilyen jól megérti egymást. Eszembe se jutott, hogy egy szerelmi háromszög részese vagyok.

A szerelmi háromszög a nappaliba költözik

A lebukás nem volt teátrális. Nem találtam őket félreérthetetlen helyzetben, és nem volt drámai levél sem a fiókban. Csak egy ottfelejtett telefon a kanapén, ami folyamatosan pittyegni kezdett. Az üzenetek tartalma pedig mindent elárult. A férjem és a legjobb barátnőm hónapok óta szeretők voltak és egy párhuzamos valóságban éltek, ahol én csak a zavaró tényező voltam.

Évekig hittem abban, hogy a szomszédunk, Anita a legjobb barátnőm. Együtt sírtunk a nehéz napokon, együtt ittuk a rozét a teraszon, miközben a férjeink a grillnél ügyködtek. Sosincs gyanúsabb annál, mint amikor valaki túl kedves, de én csak a szerencsét láttam a dologban. Azt gondoltam, kifogtam a főnyereményt: egy kedves férjet és egy hűséges barátnőt egyetlen telken belül.

Aztán elkezdtek feltűnni az apróságok. Egy túl hosszan tartó pillantás a kerti partin, egy elkapott mondatfoszlány, amit akkor még nem tudtam hova tenni. A gyanú lassan kúszik be az ember bőre alá, mint a hideg huzat, ami végül az egész házat átjárja.