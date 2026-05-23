„Teherbe ejtettem a 76 éves barátnőmet” – Bizarr románc tarja lázban az internetet

Sok mindent lehet találni az internet bugyraiban, de ez a történet még a legtapasztaltabb internetezőknek is megfeküdte a gyomrát. Ez a bizarr románc egy 19 éves srác és egy 77 éves nő szerelmének története, ami nemcsak a brutális korkülönbség miatt verte ki a biztosítékot. A fiú és az idős nő ugyanis eljegyezték egymást, majd – a videók tanulsága alapján – teherbe is ejtette. Aztán jött a fordulat, amire a sokat látott kommenthuszárok sem számítottak.
A közösségi médiában szélsebesen kezdtek terjedni azok a videók, amelyeken egy olasz pár, a fiatal Giuseppe és az idős Milina együtt romantikázik: ölelkeznek, csókolóznak és boldogan pózolnak a felvételeken. A kommentelők rögtön két táborra szakadtak: voltak, akik a hatalmas korkülönbségre csak elfogadóan bólogattak és annak bizonyítékénak látták az esetet, hogy a kor csak egy szám, mások viszont biztosra vették, hogy a fiú csak az idős nő nyugdíjára hajt.
A helyzetet csak tovább fokozta, hogy a kommentelők Milináról azt állították, hogy dúsgazdag. Erre az is ráerősített, hogy Giuseppe rendszerint luxuskörnyezetben jelent meg mellette. Az eljegyzésükről készült videót állítólag több mint 16 millióan látták néhány nap alatt. De az internetet akkor robbantották fel igazán, amikor a páros bejelentette: Milina gyermeket vár. Itt már sokaknál elszakadt a cérna, mert ezt már nem voltak hajlandóak elhinni.
Giuseppe közel egy év után végül maga vallotta be, hogy az egész kapcsolat csak átverés volt. Milina ugyanis valójában a saját nagymamája. A fiú és a nagyi egy teljes éven keresztül játszották el az internet előtt a szerelmespárt, kizárólag azért, hogy követőket és megtekintéseket szerezzenek. A nagymama később azt állította, hogy eleinte nem is tudott arról, milyen videókat tölt fel róla az unokája, sőt le is szidta miatta. Később azonban végül belement a játékba, és együtt építették fel a médiahazugságot.
A bizarr projekt végül több mint 3 millió követőt és közel 90 millió lájkot hozott nekik, ráadásul a páros szponzorációt is kapott. Az internet népe viszont még most sem tudja eldönteni, mi a sokkolóbb: a gigantikus korkülönbség, vagy az, hogy egy teljes éven át mindenkit átvertek.
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.