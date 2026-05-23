Botrány! 10 éve f*sznak nevezték Miles Tellert, aki azóta nem ad interjút

Miles Teller karrierje igen pozitív irányt vett az utóbbi időkben: jelenleg is a mozikban tarol a Michael Jackson életrajzi filmben alakított mellékszerepéért, illetve az idei Cannes-i Filmfesztiválon is részt vett, hogy a Paper Tiger című filmet népszerűsítse. A színész óvatosan kezeli a renoméját, az alkotásai többet beszéltek róla, mint amennyi interjút adott ő maga az utóbbi tíz évben. Ugyanis, mint kiderült, nem csak a Whiplashben kapott brutális, vérig sértő kritikát a világsztár.

A Miles Teller-filmeket bővíti a Paper Tiger, Adam Driver főszereplésével (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Csontig alázták a nyilvánosság előtt Miles Tellert

Miles Teller évekig ódzkodott az interjúktól, aminek megvolt az érthető oka. 2015 környékén – amikor a színész főszereplésével a Whiplash, A beavatott sorozat és a vegyes fogadtatású Fantasztikus Négyes készült – az Esquire írt egy cikket az akkor még feltörekvő csillagról, ahol nyomdafestéket alig tűrő módon úgy fogalmaztak, hogy a színész „elég nagy f*sz”. Sőt, sikerült úgy megírniuk az anyagot, hogy abszolút kiforgatták, amit ő valójában közölt.

Az eset igen mély sebet hagyott benne, de bő tíz év után az IndieWire magazinnak tiszta vizet öntött a pohárba:

Az egészet rosszul kezelték. Azért nem vállaltam mélyinterjúkat, mert tartottam attól, hogy az emberek rosszul idéznek tőlem dolgokat, vagy kiemelnek a környezetből részleteket, vagy csak simán olyat mondanak, ami nem történt meg. [Az Esquire interjú] teljesen kiforgatta azt, ami valójában történt.

Az interjú után komoly döntést kellett hoznia annak fényében, hogy mennyire szeretne elmerülni a bulvár világában és ehhez a menedzsereivel kellett először egyeztetnie:

Azt mondtam nekik: »Figyu már, én ezt nem csinálom meg még egyszer, mert egyszerűen olvasom és egyáltalán nem úgy hangzik, mint én. Ez nem élet, miért hagynám, hogy csakúgy belerakjanak?« Annyira szerencsétlen, hogy ha valaki egy jó ember, akkor az nem eladható. Az emberek a negatív dolgokra akarnak kattintani.