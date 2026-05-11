26 év korkülönbség, fél év után esküvő: „Vele ezt megkaptam.”

A szerelem a legváratlanabb helyzetekben születhet, erre pedig tökéletes példa annak a párnak a története, akik a Facebookon ismerkedtek meg. A tény, hogy a Facebookon ismerkedtek meg talán a mai modern világban nem is annyira meglepő, azonban a korkülönbség a két szerelmes között már adhat okot a döbbenetre.

Fellángolt a szerelem még a 26 év korkülönbség ellenére is, azóta elválaszthatatlanok a házasok

Fotó: Unsplash

A szerelem határtalan, de legfőképp kortalan

Az amerikai Miranda Bair és a nála 26 évvel idősebb Bryan Bair mindössze hat hónappal az első találkozásuk után keltek egybe. A 38 éves Miranda egy válás után került nehéz helyzetbe: két gyermekével költözött édesanyja kis lakásába, és saját fodrászszalonját is kénytelen volt eladni. Később sikerült vásárolnia egy felújításra szoruló házat, majd elkezdte újraépíteni az életét. Tapasztalatait rendszeresen megosztotta az interneten, amelyekre felfigyelt a 64 éves Bryan is, aki végül egy hajvágás ürügyén vette fel a kapcsolatot későbbi feleségével. A találkozásból barátság, majd kapcsolat, végül házasság lett.

A nagy áttörést egy családi nyaralás hozta, amikor Miranda lányának ballagása alkalmán Floridába utaztak. Miranda és Bryan egy éttermi randi során órákon át beszélgettek kettesben. „Az étterem nyitásától zárásig ott maradtunk, végig beszélgettünk, és akkor éreztem, hogy ez valami több” – idézte fel. Nem sokkal később randizni kezdtek, és három hónap múlva Bryan megkérte Miranda kezét egy koncerten 2025 októberében, amelybe Miranda gyermekei is besegítettek. A boldogító igent 2026 áprilisában mondták ki, 220 vendég szeme láttára.

Nem érdekli őket a negatív vélemény

Bár kettejük között nagyon erős a szerelem, az interneten folyton negatív kritikákkal illetik őket, sokan Mirandát azzal vádolják, hogy férje csak „sugar daddy”, vagyis csak arra kell neki, hogy az életét finanszírozza. Miranda mindezt határozottan elutasítja.

Nem a kényelem vagy a biztonság miatt házasodtunk össze, hanem szerelemből

– mondta, azonban elismerte, hogy kezdetben benne is felmerültek kérdések a korkülönbség miatt. „Azt akartam, hogy önmagam lehessek, és ne gondolják, hogy csak a pénz miatt vagyok vele.” Hozzátette, hogy az érzelmi és a szellemi összhang sokkal fontosabb a kapcsolatban, mint a különbségek.