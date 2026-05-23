Kíváncsi vagy, milyen volt a világűr, amikor megszülettél? Itt megnézheted!

A NASA interaktív funkcióval színesíti a Hubble űrteleszkóppal készült fotók archívumát. Képek millióit tárolja az oldal, de ezzel a zseniális ötlettel te magad is kaphatsz egy személyre szóló képeslapot az űrből. Korábban már megmutattuk, hogyan tudod megnézni, milyen idő volt, amikor megszülettél, de most rakéta üzemmódra kapcsolva megnézheted azt is, hogy a világűrben milyen látványos képek készültek az adott napon.

A Hubble űrteleszkóp a Föld pályáján keringve készít fotókat az űrben Fotó: NASA/IMAX / Wikipedia

Személyre szóló képek, amiket a Hubble űrteleszkóp készített

A különböző űrteleszkópok képei mindenkit lenyűgöznek és az oldalnak nem titkolt célja, hogy ezzel közelebb hozza a tudományt és a csillagászatot az emberekhez. Mindenkit a kíváncsiság éltet és nincs is jobb születésnapi ajándék, mint egy ámulatba ejtő felvétel a rejtélyes világegyetemről.

A Hubble űrteleszkóp az űrkutatás egyik legsikeresebb csillagászati eszköze. 1990. április 24-én indult el és immáron 36 éve minden nap, 0-24 órában fürkészi az eget. Különlegessége, hogy alacsony Föld körüli pályán kering a légkör felett, így nincsenek olyan tényezők, amelyek megzavarnák a képalkotásban. Tudományos sikert ért el a NASA eszköze azzal, hogy segített meghatározni a világegyetem pontos korát és bizonyította a sötét energia létezését.

Az oldalon csupán pár kattintással megtekintheted, milyen csodálatos képeket készített az űrteleszkóp. A kíváncsiságodra lesz csak szükség, nem kell ehhez semmi más: kiválasztod a hónapot és napot, amire rá szeretnél keresni és az oldalon már ott is lesz a világűr egy aprócska darabja és annak leírása. A Hubble űrteleszkóp csak 1990 óta pásztázza az űrt, így nem tudunk évre pontosan szűrni, de ettől eltekintve, több mint egymillió képből dob be nekünk a rendszer valamilyen különleges fotót. Most mi is eljátszadoztunk kicsit az oldalon és megnéztük, hogy néhány magyar híresség születésnapján milyen égi jelenséget látott a NASA űrteleszkópja.

A képre kattintva megtekintheted a galériát, amiben látható, milyen kozmikus jelenség köthető a híres magyar emberek születésnapjához!