Újabb részletek láttak napvilágot Britney Spears ittas vezetéséről: több járművet is majdnem elsodort az autópályán

Britney Spears szabálytalanul vezetett, és majdnem több járművet is elsodródott, mielőtt márciusban letartóztatták és ittas vezetéssel vádolták meg. Nemrég újabb részletek láttak napvilágot az esetről, köztük a rendőrséget hívó sofőr vallomása.
„Bejelentek egy szabálytalanul vezető személyt” – mondta az egyik hívó a Page Six által megszerzett segélyhívásban. „Egy BMW-t vezetnek” - tette hozzá. A hívó fél leírta a tartózkodási helyüket, hozzátéve, hogy a BMW láthatóan ki-be hajt a sávokból, és folyamatosan szabálytalanul fékez.
Majdnem elsodort pár járművet. Nagy sebességgel megy. Attól tartok, hogy össze fog ütközni valakivel
- tette hozzá a névtelen bejelentő.
Nem ő volt az egyedüli, aki értesítette a hatóságokat. Egy második betelefonáló a Kaliforniai Autópálya Rendőrséggel közölte, hogy valószínűleg egy ittas sofőrről van szó, aki egy fekete BMW-vel véletlenszerűen váltogatja a sávokat. „Majdnem elütött három vagy négy járművet. Lazán követem őt” - közölte a rendőrséggel.
Spearst március 4-én letartóztatták és ittas vezetéssel vádolták meg. A rendőrségi jelentés szerint egy tiszt alkoholos ital jellegzetes szagát észlelte az autóban. Az énekesnő állítólag azt mondta az egyik rendőrnek: „Valószínűleg meg tudnék inni négy üveg bort, és vigyáznék rád. Egy angyal vagyok.”
A jelentés szerint Spears megerősítette, hogy napközben vényköteles gyógyszereket szedett, köztük hangulatjavítót, antidepresszánst és 2,5 mg ADHD gyógyszert. Vörös és könnyező szemei voltak, beszéde pedig gyors és elmosódott volt. Az egyik tiszt elmondása szerint drasztikus hangulatingadozásai voltak, mivel időnként brit akcentussal beszélt, és hangulata konfrontatívról és izgatottról harsányra változott.
Az énekesnő április 12-én jelentkezett elvonóra szerhasználat miatt. Ezt követően ügyvédje elfogadta a vádalkut, aminek köszönhetően csak 12 hónap próbaidőt kapott.
