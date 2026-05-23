Ikonikus retró kvíz: csak a legnagyobb filmrajongók tudják, ki volt a szinkronhangja ezeknek a szereplőknek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 18:45
Nem véletlenül imádjuk ennyire a magyar szinkront, hiszen egyes színészeink olyan erőteljes és utánozhatatlan orgánummal rendelkeznek, hogy elég meghallanunk néhány mondatot, és azonnal felismerjük őket. Legújabb retró kvízünkkel most te is próbára teheted a tudásodat, és kiderítheted, mennyire ismered a kultikus karakterek szinkronhangjait!
Jöhet egy szórakoztató retró kvíz, amelyben ezúttal egy különleges világba repítünk? Egy olyan helyre, ahol a színészet láthatatlan művészet, ahol a szép orgánum nem elég: a cél átadni mindazokat az érzelmeket és hangulatokat, amelyeket az eredeti színész a mimikájával, gesztusaival és teljes jelenlétével közvetít. Magyarországon a szinkronnak különleges hagyománya és rajongótábora van, ami nem véletlen. Egy jól eltalált hang, tónus képes új szintre emelni az adott karaktert, sőt az is előfordul, hogy még emlékezetesebbé tesz egy-egy jelenetet vagy akár egy egész alkotást.

Ikonikus szinkronhangok retró kvíz: te hány kérdésre tudod a helyes választ?
  • Legendás magyar szinkronhangok egy retró kvízben.
  • Ikonikus filmes és sorozatos karakterek, emlékezetes baritonnal.
  • Csak az igazi filmrajongók érnek el hibátlan pontszámot ezen a teszten.

Itt van például Az utolsó cserkész, amely a magyar szinkron egyik nagy klasszikusának számít. Bruce Willis magyar hangja ebben a filmben a legendás Dörner György volt, akinek rekedtes, karakteres orgánuma annyira összeforrt a színésszel, hogy sokak számára szinte ő lett „a magyar Bruce Willis”. De említhetjük a sármos Jude Law vagy a James Bond szerepében látható Daniel Craig karaktereit is, akiknek magyar hangját Stohl András kölcsönözte. És valószínűleg az sem okoz meglepetést, hogy Kautzky Armand különleges hangja szinte elválaszthatatlan lett Pierce Brosnan alakjától, ahogyan Básti Juli jellegzetes hangja is összeforrt Sharon Stone nevével.

Ennek fényében nem ígérjük, hogy ez egy könnyű retró kvíz lesz, ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján a legtöbben elvéreznek már az első kérdésnél. De meglehet, hogy éppen te leszel az a kivételes személy, aki minden kérdésre hibátlanul válaszol, és megszerzi tőlünk a képzeletbeli trófeát! Kvízre fel!

Ki a magyar szinkronhangja Sandra Bullocknak?

