Ha azt hitted, hogy az edzésben nincs semmi élvezet, nagyot tévedtél – Így juthatsz a csúcsra alakformálás közben

Valószínűleg neked sem csillan fel a szemed az edzés szó hallatán. Leginkább az izzadtságra, a fáradtságra, a légszomjra és égő izmokra asszociálsz róla. Pedig tartogathat ennél többet is számodra – és nem csak az áhított bomba alakot. Veled történt már coregazmus? Mutatjuk, hogy miért, mikor és kivel történhet meg!

Coregazmus: tényleg a csúcsra juthatsz edzés közben?

Fotó: 9nong / Shutterstock

A coregazmus egy létező fizikai reakció, amelyet az izommunka idéz elő.

Leginkább intenzív törzserősítés közben jelentkezhet.

Nem feltétele a szexuális izgalom vagy fantázia.

Van, aki keresi, más meglepődik rajta.

Mi az a coregazmus?

Bár a kifejezés modernnek hangzik, maga a jelenség nem az. Már évtizedekkel ezelőtt feljegyezték, hogy bizonyos izommunkálatok, feszítések önmagukban is képesek intenzív testi élvezetet kiváltani. A coregazmus tulajdonképpen edzés közben jelentkező orgazmusszerű élmény, amely nem kapcsolódik erotikus ingerekhez. Tehát nincs hozzá szükség piszkos fantáziálásra, gyengéd érintésekre vagy hangulatfokozó zenére.

Mi történik coregazmus közben a testedben?

A törzs izmai, különösen az alhas és a medencefenék környéke, szoros kapcsolatban állnak az idegrendszerrel. Amikor ezek az izmok hosszan és intenzíven dolgoznak, olyan idegi válasz indulhat el a testedben, amelyet az agyad tulajdonképpen élvezetként értelmez.

Ez azonban nem egy univerzális élmény, és általában nem is reprodukálható mindig ugyanúgy. Van, akinél soha nem jelentkezik, másnál életében egyszer, megint másnál rendszeresen előfordul.

Milyen érzés a coregazmus?

Akik átélik, általában nem a klasszikus, gyors lefolyású orgazmusról számolnak be, inkább egy mélyebb, szétterjedő érzésként írják le, ami lassabban érkezik és nem feltétlenül ér el egy csúcspontot. Sokakat épp ezért érhet teljesen váratlanul.

Lehet direkt coregazmust elérni?

Bizonyos gyakorlatoknál gyakrabban fordul elő – tipikusan törzserősítésnél, függeszkedésnél, kötélmászásnál –, de nincs biztos útmutató. Az erőltetés sem igazán segít, mert testünk nem szereti a teljesítménykényszert, főleg nem ilyen finom idegi folyamatoknál. A legtöbben akkor tapasztalják meg, amikor egyszerűen csak odafigyelnek a mozgásra, amit végeznek, és a belső érzékeikre.