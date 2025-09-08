Melyik pózzal a leghatásosabb? Egy új kutatás meglepő eredményre jutott a női orgazmussal kapcsolatban

A kutatók nem az élményről beszéltek közvetlenül, hanem egy kicsit tudományosabban közelítették meg a női orgazmust: megmérték, melyik póz növeli leginkább a női klitorisz vérellátását, ami a testi izgalom egyik fő jele. A végeredmény egy meglepően hétköznapi póz, mégis sokaknak újdonság lehet.

Melyik pózzal jut el a nő a legkönnyebben a csúcsra? Egy új kutatás meglepő eredményre jutott a női orgazmus kapcsán

Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

A női orgazmus titka egyszerűbb mint gondolnád

Nem mindegy, hogyan helyezkedünk el

A tanulmányban öt különböző együttléthelyzetet teszteltek. Volt ott minden, a klasszikus misszionáriustól kezdve a hátulról történő szeretkezésig. A lényeg az volt, hogy kiderüljön, melyik testhelyzetben áramlik leginkább a vér a legérzékenyebb területre, hiszen ez előfeltétele az igazán élvezetes együttlétnek, így a női orgazmusnak is.

Most kapaszkodj meg: kiderült, hogy a misszionárius póz, egy kis trükkel – egy párna a nő medencéje alatt – bizonyult a legjobb választásnak. Ez a trükk nemcsak kényelmesebbé teszi a helyzetet, de jobb szöget is ad, ami fokozza az érzékeny pontok ingerlését.

Érdekesség, hogy a hátulról szeretkezés, bár sokak kedvence, a vizsgálat során nem hozott különösebb vérbőséget ezen a területen, vagyis nem ez volt a csúcsélményt ígérő testhelyzet.

Egy párral, de izgalmas eredményekkel

Persze, nem árt óvatosan kezelni a kutatást, hiszen csupán egyetlen pár bevonásával készült, és a vérellátás méréséből próbálták megjósolni az élvezetet – ami nem teljesen ugyanaz.

De az azért már most is látszik, hogy a nők öröme sokszor nem csak a fantázián vagy a hangulaton múlik, hanem azon is, hogyan tudják testük legérzékenyebb pontjait „beállítani”. Egy kis apróság, mint egy párna, hatalmas különbséget jelenthet.

Egy 2020-as kutatás is kimutatta, hogy a többség a szemtől szembeni pózokat kedveli jobban

Fotó: aslysun / Shutterstock

Túl az intimitáson

Mert valljuk be, a párkapcsolatban a szeretkezés nem csak a testi öröm, hanem az intimitás, a kapcsolódás egyik legfontosabb eszköze. Ha pedig tudunk egy-két trükköt, ami segíthet még élvezetesebbé tenni, az sosem árt.

Nem kell persze minden testhelyzetet kipróbálni, de ha legközelebb valami újat próbálnál ki, érdemes lehet először a misszionárius pózt egy kicsit „felturbózni”. Sokszor a legegyszerűbb megoldások hozzák a legjobb eredményt. Szóval, ha legközelebb azon gondolkodsz, hogyan dobhatnátok fel az együttléteket, tartsd szem előtt ezt a kutatást.