Szentkirályi Alexandra üzent Ruszin-Szendi Romulusznak: "A fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való, nem a békés civilekébe"

Ruszin-Szendi Romulusz egészen döbbenetes ötlettel állt elő. Szerinte jó lenne, ha Magyarországon mindenki 100 méterről célzott lövést tudna leadni. Szentkirályi Alexandra Facebook-videóban reagált az igen meredek elképzelésre.

A fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való, nem a békés civilekébe. Én édesanyaként egyáltalán nem örülnék annak, ha a gyerekeinknek fegyvert kellene a kezükbe venniük. Mi inkább azért dolgozunk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és a gyerekeinknek ne keljen fegyvert viselniük

- üzente.

"Mégis mire gondolhatott itt megint Ruszin-Szendi Romulusz, aki háromszor is aláhúzta, hogy itt nincsen háború? Az a helyzet, hogy kedves Ruszin-Szendi Romulusz, én egyáltalán nem örülnék annak édesanyaként, hogyha az én lányom néhány év múlva mondjuk le tudna adni 100 méterre egy célzott lövést. Én nem szeretném azt, hogyha a gyerekeinknek a kezébe, a fiataljainknak vagy éppen az édesanyám kezébe egy éles lőfegyver kerülne, még akkor is, hogyha ön szeret éles lőfegyverekkel lakossági fórumokat tartani. Szerintem ez nem helyes, és mi továbbra is azért fogunk küzdeni és dolgozni, hogy Magyarország ne keveredhessen bele semmilyen módon ebbe a háborúba" - húzta alá Szentkirályi.