Ezért nem ölel át a párod együttlét után – a válasz fájhat, de fontos tudnod

Vajon miért történik ez? Mi állhat a háttérben, ha a párod nem ölel át együttlét után? Elmondjuk a valódi okokat.

Sokat elárul valakiről, hogyan viselkedik az együttlét után

Az ölelés jelentősége

Az ölelés jelentősége különböző értelmezést nyer egy tartós párkapcsolatban. Sokszor kikopik ez a nagyszerű, oxitocint felszabadító gesztus a párok életéből. Vagy ha nem is kopik ki teljesen, de gyakran átalakul. A jelentőségteljes ölelés jótékony hatása többek között, hogy csökkenti a stresszt, támogatja a boldogsághormon előállítását, frissíti a sejtjeinket, megnyugtat, erősíti a „valahova tartozás” érzését bennünk, fájdalomcsillapító hatással bír.

Az ölelés nemcsak a szex előszobája lehet. Egy jelentőségteljes ölelés az összetartozást, a biztonságot, a védelmet jelenti. Nem jó jel, ha amikor odabújsz a párodhoz, akkor ő minden esetben szexuális közeledésként kezeli. A közelség megélése egy párkapcsolaton belül nemcsak a szexről szól, a test és lélek összetartozik. Az intimitás számos módon átélhető, és megléte elengedhetetlen egy tartós kapcsolat fenntartásához.

Ezért nem ölel át a párod együttlét után

1. Érzelmi távolság vagy intimitás-zavar

Sok ember számára az együttlét pusztán fizikai aktus, legalábbis ezt gondolják. Az érzelmi közelség, az összebújás, a meghittség viszont egy másik szintet jelent. Vannak, akik nehezen adják át magukat ennek, mert félnek a sebezhetőségtől. Az ölelés túl sokat jelentene: elismerést, érzelmi bevonódást, intimitást. Ha valaki ezt nem tanulta meg otthon, vagy nem volt biztonságos kötődési mintája, az együttlét utáni ölelés számára ijesztő lehet. Nem azért, mert nem szeret, hanem mert nem tud mit kezdeni a helyzettel.

2. Túl gyors visszatérés a "való világba"

Vannak, akik az együttlétet követően szinte azonnal visszatérnek a racionalitásba. Gondolatban már a holnapi teendőknél járnak, elindulnak zuhanyozni, telefonért nyúlnak vagy elterülnek a képernyő előtt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem értékelték a közös pillanatot, egyszerűen csak a saját tempójuk szerint zárják le. A probléma ott kezdődik, ha a másik fél ezt elutasításként éli meg.